Песков ответил на вопрос, какова цена власти

Песков назвал власть тяжелой ношей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что все чиновники живут по закону о госслужбе Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал власть тяжелой ношей. По его словам, российские чиновники платят большую цену, так как живут по законам госслужбы.

«Власть — это такая тяжелая ноша, не дай бог. Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену, потому что они все живут по закону о госслужбе», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что у госслужащих есть множество ограничений в жизни. Песков назвал власть достаточно жесткой штукой.

Ранее пресс-секретарь РФ заявил, что новый глава РФ должен быть похож на нынешнего президента России Владимира Путина. Он надеется, что нынешний глава будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал власть тяжелой ношей. По его словам, российские чиновники платят большую цену, так как живут по законам госслужбы. «Власть — это такая тяжелая ноша, не дай бог. Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену, потому что они все живут по закону о госслужбе», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что у госслужащих есть множество ограничений в жизни. Песков назвал власть достаточно жесткой штукой. Ранее пресс-секретарь РФ заявил, что новый глава РФ должен быть похож на нынешнего президента России Владимира Путина. Он надеется, что нынешний глава будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...