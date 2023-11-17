Песков ответил на вопрос, какова цена власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал власть тяжелой ношей. По его словам, российские чиновники платят большую цену, так как живут по законам госслужбы.
«Власть — это такая тяжелая ноша, не дай бог. Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену, потому что они все живут по закону о госслужбе», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что у госслужащих есть множество ограничений в жизни. Песков назвал власть достаточно жесткой штукой.
Ранее пресс-секретарь РФ заявил, что новый глава РФ должен быть похож на нынешнего президента России Владимира Путина. Он надеется, что нынешний глава будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал власть тяжелой ношей. По его словам, российские чиновники платят большую цену, так как живут по законам госслужбы. «Власть — это такая тяжелая ноша, не дай бог. Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену, потому что они все живут по закону о госслужбе», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что у госслужащих есть множество ограничений в жизни. Песков назвал власть достаточно жесткой штукой. Ранее пресс-секретарь РФ заявил, что новый глава РФ должен быть похож на нынешнего президента России Владимира Путина. Он надеется, что нынешний глава будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году