Профсоюз учителей защитил учебник Мединского по истории

Историк Шарова: в учебнике Владимира Мединского нет пропаганды

17 ноября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Критика учебника Владимира Мединского несостоятельна, заявила Шарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Новый учебник истории под редакцией помощника президента России Владимира Мединского проукраинские telegram-каналы обвинили в пропаганде и нарушении методики преподавания. Однако член совета профсоюза «Учитель», преподаватель истории Марина Шарова заявила URA.RU, что мнение критиков несостоятельно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению недостоверной информации. В соцсетях расходятся мнение о том, что учебное пособие, в котором освещается тема СВО, якобы не соответствует стандартам преподавания, поскольку нельзя говорить незавершенных событиях. Критики также утверждают, что детям будут преподавать историю через призму «пропаганды». Учитель Шарова не согласилась с таким утверждением. «Критики выражают субъективное мнение. Если вы посмотрите учебник Мединского, то увидите — там есть факты. Но где там мнение? Мы можем заглянуть в учебник и спросить у этих критиков: где пропаганда, докажите свою точку зрения, а не бросайте свое суждение в воздух», — сказала Шарова в беседе с URA.RU. Она также отметила, что тему СВО стоит преподавать. «У нас сейчас идет действительно гибридная информационная война, а на войне все средства хороши, поэтому мы должны спасать наше молодое поколение», — заключила Марина Шарова. Историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с URA.RU также подтвердил важность обсуждения современных событий (в том числе СВО) со школьниками. Однако он отметил, что преподаватель должен руководствоваться разными методиками. «Должен быть разговор доверительный, такой, где выслушиваются разные точки зрения учащихся, но и дискуссионная платформа не исключается. Педагогу надо проявлять гибкость и здравомыслие при рассмотрении тем, касающихся последних лет истории», — сказал Снегуров. Ранее критику учебника прокомментировал сам Владимир Мединский. По его словам, пособием возмущены лишь те, кто недоволен происходящим в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый учебник истории под редакцией помощника президента России Владимира Мединского проукраинские telegram-каналы обвинили в пропаганде и нарушении методики преподавания. Однако член совета профсоюза «Учитель», преподаватель истории Марина Шарова заявила URA.RU, что мнение критиков несостоятельно. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению недостоверной информации. В соцсетях расходятся мнение о том, что учебное пособие, в котором освещается тема СВО, якобы не соответствует стандартам преподавания, поскольку нельзя говорить незавершенных событиях. Критики также утверждают, что детям будут преподавать историю через призму «пропаганды». Учитель Шарова не согласилась с таким утверждением. «Критики выражают субъективное мнение. Если вы посмотрите учебник Мединского, то увидите — там есть факты. Но где там мнение? Мы можем заглянуть в учебник и спросить у этих критиков: где пропаганда, докажите свою точку зрения, а не бросайте свое суждение в воздух», — сказала Шарова в беседе с URA.RU. Она также отметила, что тему СВО стоит преподавать. «У нас сейчас идет действительно гибридная информационная война, а на войне все средства хороши, поэтому мы должны спасать наше молодое поколение», — заключила Марина Шарова. Историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с URA.RU также подтвердил важность обсуждения современных событий (в том числе СВО) со школьниками. Однако он отметил, что преподаватель должен руководствоваться разными методиками. «Должен быть разговор доверительный, такой, где выслушиваются разные точки зрения учащихся, но и дискуссионная платформа не исключается. Педагогу надо проявлять гибкость и здравомыслие при рассмотрении тем, касающихся последних лет истории», — сказал Снегуров. Ранее критику учебника прокомментировал сам Владимир Мединский. По его словам, пособием возмущены лишь те, кто недоволен происходящим в стране.