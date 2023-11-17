Блогера, чья жена погибла в ДТП под Екатеринбургом, обвинили в хайпе. Скрин

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Некоторые подписчики Александра Лещева раскритиковали его поведение в соцсети Фото:

Блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), чья супруга погибла в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, раскритиковали подписчики. Под постами читатели обвиняют Александра в том, что он пиарится на смерти супруги Виктории.

Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла утром 15 ноября. В ДТП погибли два человека (41-летний водитель автобуса и супруга блогера Виктория Лещева — прим.URA.RU) и еще 8 получили ранения разной тяжести. Всех пострадавших доставили в горбольницу Верхней Пышмы.

По предварительным данным, водитель автобуса, ехавший из Краснотурьинска в Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. В результате автобус вылетел на встречную полосу движение, где столкнулся с грузовиком.

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Блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), чья супруга погибла в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, раскритиковали подписчики. Под постами читатели обвиняют Александра в том, что он пиарится на смерти супруги Виктории. Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла утром 15 ноября. В ДТП погибли два человека (41-летний водитель автобуса и супруга блогера Виктория Лещева — прим.URA.RU) и еще 8 получили ранения разной тяжести. Всех пострадавших доставили в горбольницу Верхней Пышмы. По предварительным данным, водитель автобуса, ехавший из Краснотурьинска в Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. В результате автобус вылетел на встречную полосу движение, где столкнулся с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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