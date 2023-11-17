Некоторые подписчики Александра Лещева раскритиковали его поведение в соцсети Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), чья супруга погибла в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, раскритиковали подписчики. Под постами читатели обвиняют Александра в том, что он пиарится на смерти супруги Виктории.

Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла утром 15 ноября. В ДТП погибли два человека (41-летний водитель автобуса и супруга блогера Виктория Лещева — прим.URA.RU) и еще 8 получили ранения разной тяжести. Всех пострадавших доставили в горбольницу Верхней Пышмы.

По предварительным данным, водитель автобуса, ехавший из Краснотурьинска в Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. В результате автобус вылетел на встречную полосу движение, где столкнулся с грузовиком.

Скрин: страница Александра Лещева в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Скрин: страница Александра Лещева в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Скрин: страница Александра Лещева в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Скрин: страница Александра Лещева в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)