Отец рассказал, что нашли в крови скончавшейся девушки из Каменска-Уральского

В крови скончавшейся 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин
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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , класс, школьники, школьница
Экспертиза показала, что в крови школьницы не было алкоголя (архивное фото) Фото:
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В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

В крови 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую обнаружили мертвой, нашли кофеин. Об этом URA.RU заявил отец девушки Александр Ильиных.

«Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — пояснил отец. Ранее уже озвучивали версию, что школьница могла отравиться энергетиками.

История школьницы тянется с начала августа. Ее тело было найдено в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что мужчина ехал за ней. После этого он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.

В конце сентября Александр Ильиных встречался с и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолием Надбитовым. Тогда силовик пообещал мужчине, что до конца октября будет установлена точная причина смерти его дочери. Однако экспертиза затянулась.

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В крови 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую обнаружили мертвой, нашли кофеин. Об этом URA.RU заявил отец девушки Александр Ильиных. «Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — пояснил отец. Ранее уже озвучивали версию, что школьница могла отравиться энергетиками. История школьницы тянется с начала августа. Ее тело было найдено в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что мужчина ехал за ней. После этого он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. В конце сентября Александр Ильиных встречался с и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолием Надбитовым. Тогда силовик пообещал мужчине, что до конца октября будет установлена точная причина смерти его дочери. Однако экспертиза затянулась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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