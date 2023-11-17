Отец рассказал, что нашли в крови скончавшейся девушки из Каменска-Уральского

В крови 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую обнаружили мертвой, нашли кофеин. Об этом URA.RU заявил отец девушки Александр Ильиных.
«Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — пояснил отец. Ранее уже озвучивали версию, что школьница могла отравиться энергетиками.
История школьницы тянется с начала августа. Ее тело было найдено в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что мужчина ехал за ней. После этого он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.
В конце сентября Александр Ильиных встречался с и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолием Надбитовым. Тогда силовик пообещал мужчине, что до конца октября будет установлена точная причина смерти его дочери. Однако экспертиза затянулась.
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