Отец рассказал, что нашли в крови скончавшейся девушки из Каменска-Уральского

В крови скончавшейся 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

17 ноября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Экспертиза показала, что в крови школьницы не было алкоголя (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В крови 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую обнаружили мертвой, нашли кофеин. Об этом URA.RU заявил отец девушки Александр Ильиных.



«Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — пояснил отец. Ранее уже озвучивали версию, что школьница могла отравиться энергетиками. История школьницы тянется с начала августа. Ее тело было найдено в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что мужчина ехал за ней. После этого он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. В конце сентября Александр Ильиных встречался с и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолием Надбитовым. Тогда силовик пообещал мужчине, что до конца октября будет установлена точная причина смерти его дочери. Однако экспертиза затянулась.

В крови 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую обнаружили мертвой, нашли кофеин. Об этом URA.RU заявил отец девушки Александр Ильиных. «Экспертиза показала, что перед смертью она не принимала лекарства, наркотики или спиртное. В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — пояснил отец. Ранее уже озвучивали версию, что школьница могла отравиться энергетиками. История школьницы тянется с начала августа. Ее тело было найдено в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что мужчина ехал за ней. После этого он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. В конце сентября Александр Ильиных встречался с и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолием Надбитовым. Тогда силовик пообещал мужчине, что до конца октября будет установлена точная причина смерти его дочери. Однако экспертиза затянулась.