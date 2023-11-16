16 ноября 2023

Умные технологии выявили в ЯНАО десятки тысяч нарушений на дорогах

Системы весогабаритного контроля выявили 20 тысяч нарушений на дорогах ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Дороги. Курган, фура, весы, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
В ЯНАО весогабаритные системы выявили 20 тыс. нарушений за полтора месяца Фото:

В ЯНАО с помощью систем весогабаритного контроля было выявлено более двадцати тысяч нарушений за неполных два месяца работы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На Ямале зафиксировали больше 20 тысяч нарушений весогабаритного контроля. С девятого октября, девять автоматических пунктов весогабаритного контроля работают в тестовом режиме, который продлится три месяца», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО на официальном сайте.

В период тестирования, данные о нарушителях никуда не передаются, по окончанию тестов данные о нарушителях начнут поступать в Ространснадзор для вынесения постановлений.

Всего в округе установлено девять пунктов автоматического весогабаритного контроля. Они расположены на участках Ноябрьск — Вынгапуровский, на подъезде к Ноябрьску, граница ЯНАО — Губкинский, Пурпе — Пуровск, Пуровск — Коротчаево и Коротчаево — Новый Уренгой.

Ранее URA.RU рассказало, что правительство ЯНАО и ПАО «Ростелеком» запустили проект по установке и вводу в эксплуатацию контрольных систем. Проект в регионе осуществляется впервые, в тестовом режиме пункты начали работу 9 октября.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО с помощью систем весогабаритного контроля было выявлено более двадцати тысяч нарушений за неполных два месяца работы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На Ямале зафиксировали больше 20 тысяч нарушений весогабаритного контроля. С девятого октября, девять автоматических пунктов весогабаритного контроля работают в тестовом режиме, который продлится три месяца», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО на официальном сайте. В период тестирования, данные о нарушителях никуда не передаются, по окончанию тестов данные о нарушителях начнут поступать в Ространснадзор для вынесения постановлений. Всего в округе установлено девять пунктов автоматического весогабаритного контроля. Они расположены на участках Ноябрьск — Вынгапуровский, на подъезде к Ноябрьску, граница ЯНАО — Губкинский, Пурпе — Пуровск, Пуровск — Коротчаево и Коротчаево — Новый Уренгой. Ранее URA.RU рассказало, что правительство ЯНАО и ПАО «Ростелеком» запустили проект по установке и вводу в эксплуатацию контрольных систем. Проект в регионе осуществляется впервые, в тестовом режиме пункты начали работу 9 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...