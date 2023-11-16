Умные технологии выявили в ЯНАО десятки тысяч нарушений на дорогах

Системы весогабаритного контроля выявили 20 тысяч нарушений на дорогах ЯНАО

В ЯНАО весогабаритные системы выявили 20 тыс. нарушений за полтора месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО с помощью систем весогабаритного контроля было выявлено более двадцати тысяч нарушений за неполных два месяца работы. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На Ямале зафиксировали больше 20 тысяч нарушений весогабаритного контроля. С девятого октября, девять автоматических пунктов весогабаритного контроля работают в тестовом режиме, который продлится три месяца», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО на официальном сайте.

В период тестирования, данные о нарушителях никуда не передаются, по окончанию тестов данные о нарушителях начнут поступать в Ространснадзор для вынесения постановлений.

Всего в округе установлено девять пунктов автоматического весогабаритного контроля. Они расположены на участках Ноябрьск — Вынгапуровский, на подъезде к Ноябрьску, граница ЯНАО — Губкинский, Пурпе — Пуровск, Пуровск — Коротчаево и Коротчаево — Новый Уренгой.

Ранее URA.RU рассказало, что правительство ЯНАО и ПАО «Ростелеком» запустили проект по установке и вводу в эксплуатацию контрольных систем. Проект в регионе осуществляется впервые, в тестовом режиме пункты начали работу 9 октября.