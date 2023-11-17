Экономист указал на ошибки в борьбе с инфляцией в России

Экономист Беляев: цены в РФ растут из-за монополий

18 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка должна быть комфортной, чтобы на рынке не было монополистов, назначающих цены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Для снижения инфляции Федеральной антимонопольной службе необходимо бороться с монополиями, которые повышают цены, а не поднимать ключевую ставку. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, член Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Инфляция в России с 8 по 13 ноября немного замедлилась, с 0,42% до 0,23%. Однако, по данным Минэкономразвития и Росстата, годовая составила 7,16%. «У нас инфляция имеет немонетарную природу. Это означает произвол монополий, крупных корпораций, которые назначают цены рынку по любыми предлогами. С ней борются не с помощью ключевой ставки. Основные усилия по борьбе с инфляцией должны ложиться на ФАС, для укрощения аппетитов монополий», — сказал Михаил Беляев. По его словам, меры по сдерживанию роста цен не должны ложиться только на денежную сферу. «Ключевая ставка должна быть настолько комфортной, чтобы предприятия могли работать, раскручивая и увеличивая спрос предложений товаров и услуг на рынке», — подчеркнул экономист. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что регулятор снизит ключевую ставку, когда инфляция вернется на уровень 4%. По ее словам, Банк России сможет это сделать в 2024 году. На данный момент ключевая ставка составляет 15%. Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, что разумный размер ее должен быть не выше 10%. Добавив, что повышение не позволяет Центробанку РФ влиять на показатель инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для снижения инфляции Федеральной антимонопольной службе необходимо бороться с монополиями, которые повышают цены, а не поднимать ключевую ставку. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, член Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Инфляция в России с 8 по 13 ноября немного замедлилась, с 0,42% до 0,23%. Однако, по данным Минэкономразвития и Росстата, годовая составила 7,16%. «У нас инфляция имеет немонетарную природу. Это означает произвол монополий, крупных корпораций, которые назначают цены рынку по любыми предлогами. С ней борются не с помощью ключевой ставки. Основные усилия по борьбе с инфляцией должны ложиться на ФАС, для укрощения аппетитов монополий», — сказал Михаил Беляев. По его словам, меры по сдерживанию роста цен не должны ложиться только на денежную сферу. «Ключевая ставка должна быть настолько комфортной, чтобы предприятия могли работать, раскручивая и увеличивая спрос предложений товаров и услуг на рынке», — подчеркнул экономист. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что регулятор снизит ключевую ставку, когда инфляция вернется на уровень 4%. По ее словам, Банк России сможет это сделать в 2024 году. На данный момент ключевая ставка составляет 15%. Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, что разумный размер ее должен быть не выше 10%. Добавив, что повышение не позволяет Центробанку РФ влиять на показатель инфляции.