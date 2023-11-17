Вадим Шумков поблагодарил курганских тружеников, отметив рост показателей сельхозпроизводства в регионе, и наградил работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил награды курганским аграриям и труженикам от полномоченного представителя президента РФ и Министерства сельского хозяйства. Об этом глава региона сообщает в своем telegram-канале.

«Говорил, что в прошлом году регион впервые занял первое место в стране по росту сельхозпроизводства. А также о том, что ряд базовых показателей нашей аграрной отрасли с 2019 года вырос на 150-300%. Это прекрасный результат. Но он получен благодаря труду конкретных людей — наших земляков. Сегодня вручили областные премии и награды полномочного представителя президента и Минсельхоза», — пишет Шумков. Со слов губернатора, награды были вручены более 40 труженикам и хозяйствам. Также он поблагодарил работников, назвав их лучшими из лучших.

Ранее в отчете опубликованным губернатором Курганской области было указано, что по итогам 2022 года индекс сельхозпроизводства в регионе составил почти 140%. Там же указано, что индекс регистрируемой безработицы в регионе за три года снизился почти в шесть раз. Также Шумков сообщал, что для аграриев региона планировалось ввести дополнительные меры поддержки. Минсельхоз направлял на эти цели 80 миллионов рублей. Он отмечал, что инвестиции помогут производителям сельскохозяйственной продукции привлечь больше 2,5 млрд рублей для уборочной кампании и закупа зерновых культур.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил награды курганским труженикам Фото: tg-канал «СилаVправде (V. Шумков)»; https://t.me/silavpravdevshumkov

Курганским труженикам вручили областные премии и награды полпреда президента РФ и Минсельхоза Фото: tg-канал «СилаVправде (V. Шумков)»; https://t.me/silavpravdevshumkov