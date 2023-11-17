«Страна.ua»: Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки из-за скандала

18 ноября 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки из-за скандала Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины из-за скандала. Об этом сообщили источники. «Тарасовский написал докладную на имя начальника службы Александра Литвиненко, в которой обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой. А также дал понять, что эти сотрудники СВР могут быть связаны с российскими спецслужбами», — передает информацию источников издание «Страна.ua». Отмечается, что докладная датирована 23 сентября 2023 года. Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского 17 ноября. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины. Ранее о причинах увольнения не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины из-за скандала. Об этом сообщили источники. «Тарасовский написал докладную на имя начальника службы Александра Литвиненко, в которой обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой. А также дал понять, что эти сотрудники СВР могут быть связаны с российскими спецслужбами», — передает информацию источников издание «Страна.ua». Отмечается, что докладная датирована 23 сентября 2023 года. Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского 17 ноября. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины. Ранее о причинах увольнения не сообщалось.