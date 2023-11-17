17 ноября 2023

Финские пограничники применили газ на границе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшему от газа человеку была оказана необходимая помощь Фото:

Финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — передает телерадиоканал Yle.

Отмечается, что после использования газа пострадавшему оказали необходимую первую помощь. Какой именно это был газ не сообщается.

Сообщалось, что на закрывающихся четырех контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией пограничники Финляндии установят заграждения, пишет RT. Также в кабмине Финляндии сообщали о решении с 18 ноября 2023 закрыть часть восточной границы.

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Финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен. «Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — передает телерадиоканал Yle. Отмечается, что после использования газа пострадавшему оказали необходимую первую помощь. Какой именно это был газ не сообщается. Сообщалось, что на закрывающихся четырех контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией пограничники Финляндии установят заграждения, пишет RT. Также в кабмине Финляндии сообщали о решении с 18 ноября 2023 закрыть часть восточной границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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