Финские пограничники применили газ на границе с Россией

18 ноября 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Пострадавшему от газа человеку была оказана необходимая помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен. «Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — передает телерадиоканал Yle. Отмечается, что после использования газа пострадавшему оказали необходимую первую помощь. Какой именно это был газ не сообщается. Сообщалось, что на закрывающихся четырех контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией пограничники Финляндии установят заграждения, пишет RT. Также в кабмине Финляндии сообщали о решении с 18 ноября 2023 закрыть часть восточной границы.

Финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен. «Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», — передает телерадиоканал Yle. Отмечается, что после использования газа пострадавшему оказали необходимую первую помощь. Какой именно это был газ не сообщается. Сообщалось, что на закрывающихся четырех контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией пограничники Финляндии установят заграждения, пишет RT. Также в кабмине Финляндии сообщали о решении с 18 ноября 2023 закрыть часть восточной границы.