Финские пограничники применили газ на границе с Россией

Финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.
«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», —
Отмечается, что после использования газа пострадавшему оказали необходимую первую помощь. Какой именно это был газ не сообщается.
Сообщалось, что на закрывающихся четырех контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией пограничники Финляндии установят заграждения, пишет RT. Также в кабмине Финляндии сообщали о решении с 18 ноября 2023 закрыть часть восточной границы.
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