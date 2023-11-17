В Финляндию через границу с РФ перед закрытием КПП прибыло рекордное число беженцев

Погранслужба Финляндии: 163 мигранта со стороны России попросили убежище

18 ноября 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

163 мигранта запросили убежище в Финляндии после заявлений страны о закрытии КПП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прибывшие со стороны России 163 мигранта запросили убежище в Финляндии 17 ноября после заявлений страны о закрытии КПП. Об этом сообщила пограничная служба юго-востока страны. Это количество стало годовым рекордом по числу запросов убежища. «Вчера общее число просителей убежища составило 163 человека», — сообщила пограничная служба юго-восточной Финляндии в социальной сети X. Финская телерадиокомпания Yle отметила, что 17 ноября прибыло больше людей, чем в предыдущие дни. 16 ноября границу пересекли больше 20 беженцев, 15 ноября — больше 70. Ранее сообщалось, что все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. С августа в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. 18 ноября Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. С этого дня закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. МИД Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Пограничники планируют установить ограждения, пишет деловое издание «Взгляд».

Прибывшие со стороны России 163 мигранта запросили убежище в Финляндии 17 ноября после заявлений страны о закрытии КПП. Об этом сообщила пограничная служба юго-востока страны. Это количество стало годовым рекордом по числу запросов убежища. «Вчера общее число просителей убежища составило 163 человека», — сообщила пограничная служба юго-восточной Финляндии в социальной сети X. Финская телерадиокомпания Yle отметила, что 17 ноября прибыло больше людей, чем в предыдущие дни. 16 ноября границу пересекли больше 20 беженцев, 15 ноября — больше 70. Ранее сообщалось, что все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. С августа в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. 18 ноября Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. С этого дня закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. МИД Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Пограничники планируют установить ограждения, пишет деловое издание «Взгляд».