В центре Екатеринбурга на полвека закопали деньги, телефон и послание потомкам

В Екатеринбурге заложили новую капсулу времени

18 ноября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Капсулу решили использовать ту же самую, что была заложена в 1973 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в исторический день рождения города отправили в полувековое путешествие новую капсулу времени. Потомки увидят содержимое, которое характеризует жизнь современных уральцев, лишь в 2073 году, сообщает корреспондент URA.RU. Несмотря на минусовую температуру, на Плотинку пришла не одна сотня человек, желающая стать свидетелем исторического события. Для удобства горожанам транслировали закладку капсулы на большом экране. Перед стартом мероприятия на площадке сыграл оркестр UralBand, а публике показали видео с тем, как капсулу наполняли. Затем мэр Екатеринбурга Алексей Орлов зачитал послание будущему поколению. Днем 15 ноября капсулу загерметизировали, наполнили аргоном и выкачали из нее весь кислород — так послание потомкам должно сохраниться в идеальном состоянии. Чтобы резервуар не подвергся затоплению, его поместили в дополнительный бак, а затем придавили бетонными цилиндрами и забетонировали. В ближайшее время капсулу будут обдувать тепловыми пушками, чтобы состав быстрее схватился в холодную погоду. Под землю в центре города поместили 28 предметов, среди них — смартфон, денежные знаки, книги, генплан города до 2045 года, список цен на продукты, афиши, жесткий диск с интервью, семена, земля, воздух города и вода из Исети, обращение к горожанам и многое другое. Кроме этого, в будущем потомки увидят послания от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной и директора «Уралхиммаша» Тамары Кобаладзе. В этот раз содержимое решили поместить в капсулу 1973 года повторно. После торжественного мероприятия делегация отправилась в Сад камней Исторического сквера, где презентовала бронзовый макет крепости-завода в миниатюре. Его создало архитектурное бюро «Плотинка» за 6 475 000 рублей, хотя изначально обозначалась сумма в 7 млн рублей, а макет должны были установить перед Екатеринбургским музеем изобразительных искусств к 11 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в исторический день рождения города отправили в полувековое путешествие новую капсулу времени. Потомки увидят содержимое, которое характеризует жизнь современных уральцев, лишь в 2073 году, сообщает корреспондент URA.RU. Несмотря на минусовую температуру, на Плотинку пришла не одна сотня человек, желающая стать свидетелем исторического события. Для удобства горожанам транслировали закладку капсулы на большом экране. Перед стартом мероприятия на площадке сыграл оркестр UralBand, а публике показали видео с тем, как капсулу наполняли. Затем мэр Екатеринбурга Алексей Орлов зачитал послание будущему поколению. Днем 15 ноября капсулу загерметизировали, наполнили аргоном и выкачали из нее весь кислород — так послание потомкам должно сохраниться в идеальном состоянии. Чтобы резервуар не подвергся затоплению, его поместили в дополнительный бак, а затем придавили бетонными цилиндрами и забетонировали. В ближайшее время капсулу будут обдувать тепловыми пушками, чтобы состав быстрее схватился в холодную погоду. Под землю в центре города поместили 28 предметов, среди них — смартфон, денежные знаки, книги, генплан города до 2045 года, список цен на продукты, афиши, жесткий диск с интервью, семена, земля, воздух города и вода из Исети, обращение к горожанам и многое другое. Кроме этого, в будущем потомки увидят послания от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной и директора «Уралхиммаша» Тамары Кобаладзе. В этот раз содержимое решили поместить в капсулу 1973 года повторно. После торжественного мероприятия делегация отправилась в Сад камней Исторического сквера, где презентовала бронзовый макет крепости-завода в миниатюре. Его создало архитектурное бюро «Плотинка» за 6 475 000 рублей, хотя изначально обозначалась сумма в 7 млн рублей, а макет должны были установить перед Екатеринбургским музеем изобразительных искусств к 11 августа.