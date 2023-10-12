Почему в Екатеринбурге решили использовать капсулу времени повторно

В Екатеринбурге капсулу времени 1973 года используют повторно из-за ее прочности

12 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Капсулу обновили и готовы использовать вновь 18 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге старую капсулу времени 1973 года решили использовать повторно, потому что она показала себя прочным и надежным резервуаром, который способен хранить вещи под землей 50 лет. Об этом журналистам рассказал директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев во время открытия выставки «Вскрытие показало». «Мы решили взять старую капсулу по трем соображениям. Первое: когда извлекли капсулу времени, мы выяснили, что этот сосуд прочен и функционален. Второе соображение — вещи, помещенные в капсулу времени 50 лет тому назад, были в превосходном состоянии, сосуд выполнил свою функцию на пять баллов. Кроме этого, закладка новой „старой“ капсулы превращается в городскую традицию и эксперимент на прочность металла, технологичность этой конструкции. Готов поспорить на бутылку коньяка, что она 100% выдержит еще 50 лет», — заявил Пушкарев. Тот резервуар, в который планировали поместить вещи изначально, могут отдать в фонд МИЕ. Директор музея напомнил, что цилиндр 1973 года извлекли из-под земли разноцветным — оказалось, что это гидрокарбонаты, потому капсулу пришлось чистить. «Перед тем, как заложить вновь, капсула будет отполирована и, самое важное, там будут заново сделаны клапаны давления. Мы понимаем, что это не просто сосуд, который на болтах держит крышку. Туда был запущен инертный газ — азот, который создавал избыточное давление, оно, в том числе, положительно отразилось на сохранности предметов», — уточнил глава музея. Также сейчас прорабатывается вопрос о гидро- и теплоизоляции бетонного стакана, в котором хранилась капсула на Плотинке. «В 1973 году там был набор бетонных подушек с прокладками из минеральной ваты и резиновых уплотненных колец. Сейчас обсуждается применение других технологий. Основная проблема прежнего бетонного стакана в том, что вода все равно в него поступала. Сейчас стоит задача, чтобы это было сухое и герметичное пространство внутри», — рассказал Пушкарев. Капсулу времени в Екатеринбурге вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара, после 18 ноября ее опустят под землю вновь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге старую капсулу времени 1973 года решили использовать повторно, потому что она показала себя прочным и надежным резервуаром, который способен хранить вещи под землей 50 лет. Об этом журналистам рассказал директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев во время открытия выставки «Вскрытие показало». «Мы решили взять старую капсулу по трем соображениям. Первое: когда извлекли капсулу времени, мы выяснили, что этот сосуд прочен и функционален. Второе соображение — вещи, помещенные в капсулу времени 50 лет тому назад, были в превосходном состоянии, сосуд выполнил свою функцию на пять баллов. Кроме этого, закладка новой „старой“ капсулы превращается в городскую традицию и эксперимент на прочность металла, технологичность этой конструкции. Готов поспорить на бутылку коньяка, что она 100% выдержит еще 50 лет», — заявил Пушкарев. Тот резервуар, в который планировали поместить вещи изначально, могут отдать в фонд МИЕ. Директор музея напомнил, что цилиндр 1973 года извлекли из-под земли разноцветным — оказалось, что это гидрокарбонаты, потому капсулу пришлось чистить. «Перед тем, как заложить вновь, капсула будет отполирована и, самое важное, там будут заново сделаны клапаны давления. Мы понимаем, что это не просто сосуд, который на болтах держит крышку. Туда был запущен инертный газ — азот, который создавал избыточное давление, оно, в том числе, положительно отразилось на сохранности предметов», — уточнил глава музея. Также сейчас прорабатывается вопрос о гидро- и теплоизоляции бетонного стакана, в котором хранилась капсула на Плотинке. «В 1973 году там был набор бетонных подушек с прокладками из минеральной ваты и резиновых уплотненных колец. Сейчас обсуждается применение других технологий. Основная проблема прежнего бетонного стакана в том, что вода все равно в него поступала. Сейчас стоит задача, чтобы это было сухое и герметичное пространство внутри», — рассказал Пушкарев. Капсулу времени в Екатеринбурге вскрыли 30 числа. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо свердловчанам XXI века. Все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара, после 18 ноября ее опустят под землю вновь.