В ГИБДД разоблачили мифы о ремнях безопасности

18 ноября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

При аварии непристегнутый человек может сильно удариться о предметы в машине Фото: Анна Майорова © URA.RU Многие водители игнорируют наличие ремней безопасности. Это способствует увеличению риска гибели как водителя, так и пассажира. Госавтоинспекция Пензенской области разоблачила пять мифов об использовании ремней безопасности. По их словам, неудобство в использовании ремней безопасности не сравнится с неудобством от травм при ДТП. Неудобство ремней безопасности По словам ГИБДД, неудобство у ремней безопасности минимальное. Он не может сравниться с неудобством от полученных травм при условии, когда человек будет управлять автомобилем непристегнутым. Пассажиры на заднем сидении могут ехать не пристегнутыми При аварии человек, который не пристегнул ремень безопасности, бьется обо все предметы в машине с силой в несколько тонн. Кроме того, непристегнутые пассажиры при ДТП могут нанести друг другу травмы. Иногда это может дойти до смертельного случая. Помимо прочего, если при аварии автомобиль перевернулся, только ремень безопасности сможет уберечь человека от получения травм. При поездке по городу можно не пристегиваться По данным Госавтоинспекции, на момент аварии большее количество автолюбителей или пассажиров, которые были не пристегнуты, ехали со скоростью не более 50 км/ч. Сила удара машины о неподвижное препятствие при подобной скорости равна падению с четвертого этажа. Но также важно помнить, что помимо использования ремня безопасности, нужно придерживаться и других мер. Например, отказаться от рискованных маневров, не водить автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать оптимальный скоростной режим. При ДТП человеку лучше вылететь из машины По информации ГИБДД, кузов автомобиля разработан так, чтобы максимально смягчить удар с помощью специально предусмотренных зон деформации. Полного «складывания» в данном случае не произойдет. Если человек вылетит из машины, то он будет ничем не защищен от удара. Ремень безопасности не даст выйти из машины, когда она тонет или горит В данном случае наибольшую степень опасности для человека представляет удар, который предшествует падению машины в воду или возгоранию. После удара человек без пристегнутого ремня безопасности получит серьезные травмы, в связи с которыми он не сможет выбраться из машины во время возгорания и так далее. Ранее сообщалось, что в Москве дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутых пассажиров. За нарушение будет выписан штраф владельцу машины. Он составит тысячу рублей, передает RT. Кроме того, в марте 2024 года планируют вернуть штрафы за превышение средней скорости. В случае, если водитель на несколько километров превышает скорость потока машин, то его будет ожидать штраф, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие водители игнорируют наличие ремней безопасности. Это способствует увеличению риска гибели как водителя, так и пассажира. Госавтоинспекция Пензенской области разоблачила пять мифов об использовании ремней безопасности. По их словам, неудобство в использовании ремней безопасности не сравнится с неудобством от травм при ДТП. По словам ГИБДД, неудобство у ремней безопасности минимальное. Он не может сравниться с неудобством от полученных травм при условии, когда человек будет управлять автомобилем непристегнутым. При аварии человек, который не пристегнул ремень безопасности, бьется обо все предметы в машине с силой в несколько тонн. Кроме того, непристегнутые пассажиры при ДТП могут нанести друг другу травмы. Иногда это может дойти до смертельного случая. Помимо прочего, если при аварии автомобиль перевернулся, только ремень безопасности сможет уберечь человека от получения травм. По данным Госавтоинспекции, на момент аварии большее количество автолюбителей или пассажиров, которые были не пристегнуты, ехали со скоростью не более 50 км/ч. Сила удара машины о неподвижное препятствие при подобной скорости равна падению с четвертого этажа. Но также важно помнить, что помимо использования ремня безопасности, нужно придерживаться и других мер. Например, отказаться от рискованных маневров, не водить автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и соблюдать оптимальный скоростной режим. По информации ГИБДД, кузов автомобиля разработан так, чтобы максимально смягчить удар с помощью специально предусмотренных зон деформации. Полного «складывания» в данном случае не произойдет. Если человек вылетит из машины, то он будет ничем не защищен от удара. В данном случае наибольшую степень опасности для человека представляет удар, который предшествует падению машины в воду или возгоранию. После удара человек без пристегнутого ремня безопасности получит серьезные травмы, в связи с которыми он не сможет выбраться из машины во время возгорания и так далее. Ранее сообщалось, что в Москве дорожные камеры начнут фиксировать непристегнутых пассажиров. За нарушение будет выписан штраф владельцу машины. Он составит тысячу рублей, передает RT. Кроме того, в марте 2024 года планируют вернуть штрафы за превышение средней скорости. В случае, если водитель на несколько километров превышает скорость потока машин, то его будет ожидать штраф, передают «Дни.ру».