17 ноября 2023

Курганского ветерана ВОВ Анатолия Сурова поздравили со 100-летием Путин и Шумков. Фото

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, ветеран вов, медали и ордена
Курганский ветеран отмечает вековой юбилей Фото:

Участнику Великой Отечественной войны Анатолию Сурову из Варгашинского округа Курганской области исполнилось 100 лет. С этой датой ветерана поздравили президент РФ Владимир Путин и глава региона Вадим Шумков, передает пресс-служба правительства области.

«Сегодня (18 ноября — прим. URA.RU) 100-летний юбилей отмечает наш земляк из Варгашей Анатолий Федорович Суров. Ветеран Великой Отечественной войны получил поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — указано в правительственном telegram-канале.

Шумков побывал в гостях у юбиляра. По его словам, в свои 100 лет «ветеран гостей встречает бодро», а праздник отмечает в кругу семьи.

Суров родился 18 ноября 1923 года. После начала войны с отличием окончил военную школу авиационных механиков и ушел на фронт. Служил в 328-м отдельном авиационном полку дальнего действия. Ветеран получил два ранения. Был демобилизован в марте 1946 года.

«Пожелал Анатолию Федоровичу крепкого здоровья и долгих лет. С юбилеем, дорогой земляк, спасибо за то, что вы есть у Курганской области», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Юбиляр принимает поздравления и подарки
Юбиляр принимает поздравления и подарки
Фото:

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Участнику Великой Отечественной войны Анатолию Сурову из Варгашинского округа Курганской области исполнилось 100 лет. С этой датой ветерана поздравили президент РФ Владимир Путин и глава региона Вадим Шумков, передает пресс-служба правительства области. «Сегодня (18 ноября — прим. URA.RU) 100-летний юбилей отмечает наш земляк из Варгашей Анатолий Федорович Суров. Ветеран Великой Отечественной войны получил поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — указано в правительственном telegram-канале. Шумков побывал в гостях у юбиляра. По его словам, в свои 100 лет «ветеран гостей встречает бодро», а праздник отмечает в кругу семьи. Суров родился 18 ноября 1923 года. После начала войны с отличием окончил военную школу авиационных механиков и ушел на фронт. Служил в 328-м отдельном авиационном полку дальнего действия. Ветеран получил два ранения. Был демобилизован в марте 1946 года. «Пожелал Анатолию Федоровичу крепкого здоровья и долгих лет. С юбилеем, дорогой земляк, спасибо за то, что вы есть у Курганской области», — написал Шумков в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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