Курганский ветеран отмечает вековой юбилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участнику Великой Отечественной войны Анатолию Сурову из Варгашинского округа Курганской области исполнилось 100 лет. С этой датой ветерана поздравили президент РФ Владимир Путин и глава региона Вадим Шумков, передает пресс-служба правительства области.

«Сегодня (18 ноября — прим. URA.RU) 100-летний юбилей отмечает наш земляк из Варгашей Анатолий Федорович Суров. Ветеран Великой Отечественной войны получил поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — указано в правительственном telegram-канале.

Шумков побывал в гостях у юбиляра. По его словам, в свои 100 лет «ветеран гостей встречает бодро», а праздник отмечает в кругу семьи.

Суров родился 18 ноября 1923 года. После начала войны с отличием окончил военную школу авиационных механиков и ушел на фронт. Служил в 328-м отдельном авиационном полку дальнего действия. Ветеран получил два ранения. Был демобилизован в марте 1946 года.

«Пожелал Анатолию Федоровичу крепкого здоровья и долгих лет. С юбилеем, дорогой земляк, спасибо за то, что вы есть у Курганской области», — написал Шумков в своем telegram-канале.