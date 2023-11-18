HT: Путин заставил Зеленского «заплатить» за контрнаступление

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский платит большую цену за продолжение наступления, пишет Hindustan Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свыше 460 военнослужащих ВСУ погибли или получили ранения при попытках переправиться через реку Днепр, что является ценой, которую пришлось заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому за продолжение контрнаступления под натиском российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет индийская газета Hindustan Times.

«Путин заставляет Зеленского заплатить. Сотни украинских солдат „уничтожены“ в Днепре», — передает данные Минобороны РФ газета. Там добавили, что ВСУ также потеряли два танка, 17 машин, а также 16 орудий полевой артиллерии и боевую машина РСЗО «Град». Несмотря на это, украинская армия продолжает свои атаки на позиции ВС РФ.

В свою очередь, ликвидация российских мин является одним из самых кровавых процессов во время украинского наступления. Специалисты по разминированию вынуждены ручным трудом обезвреживать поля, ползая по ним на животе. В отличие от стран НАТО, где применяется иной подход, украинские военные вынуждены продолжать эту опасную работу, несмотря на большие жертвы.

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Свыше 460 военнослужащих ВСУ погибли или получили ранения при попытках переправиться через реку Днепр, что является ценой, которую пришлось заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому за продолжение контрнаступления под натиском российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет индийская газета Hindustan Times. «Путин заставляет Зеленского заплатить. Сотни украинских солдат „уничтожены“ в Днепре», — передает данные Минобороны РФ газета. Там добавили, что ВСУ также потеряли два танка, 17 машин, а также 16 орудий полевой артиллерии и боевую машина РСЗО «Град». Несмотря на это, украинская армия продолжает свои атаки на позиции ВС РФ. В свою очередь, ликвидация российских мин является одним из самых кровавых процессов во время украинского наступления. Специалисты по разминированию вынуждены ручным трудом обезвреживать поля, ползая по ним на животе. В отличие от стран НАТО, где применяется иной подход, украинские военные вынуждены продолжать эту опасную работу, несмотря на большие жертвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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