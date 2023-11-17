В новую капсулу времени тайно положили водку от мэра Екатеринбурга. Фото

18 ноября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

В капсуле времени десятки предметов, иллюстрирующих, как живет Екатеринбург в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В числе предметов, оказавшихся в новой капсуле времени, — бутылка водки из лимитированной серии (несколько сотен), произведенной в 2022 году в Минске по заказу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова к 300-летию города. Об этом URA.RU рассказал чиновник, участвовавший в церемонии закладки капсулы днем 18 ноября в Историческом сквере. По его словам, в капсулу еще положили бутылку вина — выпущенную тоже к 300-летию, но в Крыму. Содержимое капсулы власти презентовали журналистам 15 ноября — в 40-м цеху «Уралхиммаша», и алкоголя там не было. Почему не стали афишировать, представитель муниципальной власти объяснить корреспонденту затруднился. Помимо бутылок, в капсуле, например, смартфон, денежные знаки, книги, генплан города до 2045 года, список цен на продукты, афиши, жесткий диск с интервью, семена, земля, воздух города и вода из Исети, обращение к горожанам и многое другое. От себя Орлов положил в капсулу медаль в честь 300-летия города, диск с записью песни, которую исполнил лично с маленькими участниками хора «Созвездие», и послание потомкам. Губернатор Евгений Куйвашев — свой VIP-бейдж, с которым ходит на матчи ФК «Урал», спикер заксобрания Людмила Бабушкина — книгу с историей законодательной власти в Свердловской области, а депутат Госдумы Павел Крашенинников — книгу «Обреченные мечтатели», в которой объясняется, почему Октябрьская революция была неизбежна. Капсулу вскроют в ноябре 2073 года. Водку Алексей Орлов раздавал своим знакомым лично Фото: читатель URA.RU Как и вино Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В числе предметов, оказавшихся в новой капсуле времени, — бутылка водки из лимитированной серии (несколько сотен), произведенной в 2022 году в Минске по заказу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова к 300-летию города. Об этом URA.RU рассказал чиновник, участвовавший в церемонии закладки капсулы днем 18 ноября в Историческом сквере. По его словам, в капсулу еще положили бутылку вина — выпущенную тоже к 300-летию, но в Крыму. Содержимое капсулы власти презентовали журналистам 15 ноября — в 40-м цеху «Уралхиммаша», и алкоголя там не было. Почему не стали афишировать, представитель муниципальной власти объяснить корреспонденту затруднился. Помимо бутылок, в капсуле, например, смартфон, денежные знаки, книги, генплан города до 2045 года, список цен на продукты, афиши, жесткий диск с интервью, семена, земля, воздух города и вода из Исети, обращение к горожанам и многое другое. От себя Орлов положил в капсулу медаль в честь 300-летия города, диск с записью песни, которую исполнил лично с маленькими участниками хора «Созвездие», и послание потомкам. Губернатор Евгений Куйвашев — свой VIP-бейдж, с которым ходит на матчи ФК «Урал», спикер заксобрания Людмила Бабушкина — книгу с историей законодательной власти в Свердловской области, а депутат Госдумы Павел Крашенинников — книгу «Обреченные мечтатели», в которой объясняется, почему Октябрьская революция была неизбежна. Капсулу вскроют в ноябре 2073 года.