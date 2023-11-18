Экс-генерал раскрыл, какие данные мог получить сбежавший в РФ украинский летчик

Экс-генерал Попов: украинский летчик может показать расположение аэродромов
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, всу, stock
Украинский летчик может поделиться информацией о состоянии техники ВСУ, заявил Владимир Попов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский летчик из Военно-воздушных сил ВСУ сбежал в Россию, как сообщил автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. Военный эксперт, заслуженный летчик России Владимир Попов утверждает, что бывший пилот ВСУ, возможно, имеет информацию о местонахождении аэродромов, где он служил, а также о состоянии и наличии украинской воздушной техники на них.

«Летчик может знать о расположении аэродромов, на которых он служил — в полку, дивизии, бригаде», — передает слова Попова «MK.RU». Эксперт добавил, что пилот может также иметь доступ к информации о запасных аэродромах, на которые он летал, а также о состоянии и наличии воздушной техники на них.

Кроме того, у летчика ВСУ может быть информация о защитных средствах, используемых для укрытия самолетов и вертолетов, о радиотехнических средствах, а также органах управления, с которыми он непосредственно работал при выполнении служебных задач.

Пилот из Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Ранее он служил в украинской армии и имел высокий офицерский ранг. Уже в начале спецоперации этот пилот перешел на сторону российских вооруженных сил и предоставлял информационную поддержку российской армии.

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Украинский летчик из Военно-воздушных сил ВСУ сбежал в Россию, как сообщил автор telegram-канала «Война. История. Оружие», блогер Кирилл Федоров. Военный эксперт, заслуженный летчик России Владимир Попов утверждает, что бывший пилот ВСУ, возможно, имеет информацию о местонахождении аэродромов, где он служил, а также о состоянии и наличии украинской воздушной техники на них. «Летчик может знать о расположении аэродромов, на которых он служил — в полку, дивизии, бригаде», — передает слова Попова «MK.RU». Эксперт добавил, что пилот может также иметь доступ к информации о запасных аэродромах, на которые он летал, а также о состоянии и наличии воздушной техники на них. Кроме того, у летчика ВСУ может быть информация о защитных средствах, используемых для укрытия самолетов и вертолетов, о радиотехнических средствах, а также органах управления, с которыми он непосредственно работал при выполнении служебных задач. Пилот из Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию. Ранее он служил в украинской армии и имел высокий офицерский ранг. Уже в начале спецоперации этот пилот перешел на сторону российских вооруженных сил и предоставлял информационную поддержку российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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