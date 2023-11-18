ФСБ консультирует сбежавшего в Россию украинского летчика

Пилот ВСУ совершил перелет на российскую сторону
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ проводит консультации со сбежавшим украинским летчиком, заявил Алексей Воевода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По сообщениям автора telegram-канала «Война. История. Оружие», блогера Кирилла Федорова, в Россию сбежал украинский пилот из Военно-воздушных сил ВСУ. В настоящее время он находится на территории России и консультируется с представителями ФСБ РФ. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52 Алексей с позывным «Воевода», который организовал перелет пилота ВСУ на российскую территорию.

«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — передает слова «Воеводы» ТАСС. Он добавил, что пока не может разглашать подробности данной операции

Украинский пилот прибыл в Россию. Он перешел на сторону российской армии еще в начале спецоперации и оказывал ей информационную поддержку. Эту информацию подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, который также обещает скорое подробное интервью с пилотом, где будет раскрыто больше деталей о его роли и деятельности.

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По сообщениям автора telegram-канала «Война. История. Оружие», блогера Кирилла Федорова, в Россию сбежал украинский пилот из Военно-воздушных сил ВСУ. В настоящее время он находится на территории России и консультируется с представителями ФСБ РФ. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52 Алексей с позывным «Воевода», который организовал перелет пилота ВСУ на российскую территорию. «Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — передает слова «Воеводы» ТАСС. Он добавил, что пока не может разглашать подробности данной операции Украинский пилот прибыл в Россию. Он перешел на сторону российской армии еще в начале спецоперации и оказывал ей информационную поддержку. Эту информацию подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, который также обещает скорое подробное интервью с пилотом, где будет раскрыто больше деталей о его роли и деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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