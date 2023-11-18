ФСБ консультирует сбежавшего в Россию украинского летчика

По сообщениям автора telegram-канала «Война. История. Оружие», блогера Кирилла Федорова, в Россию сбежал украинский пилот из Военно-воздушных сил ВСУ. В настоящее время он находится на территории России и консультируется с представителями ФСБ РФ. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52 Алексей с позывным «Воевода», который организовал перелет пилота ВСУ на российскую территорию.
«Летчик ВСУ находится в России, проходит консультации с Федеральной службой безопасности», — передает слова «Воеводы» ТАСС. Он добавил, что пока не может разглашать подробности данной операции
Украинский пилот прибыл в Россию. Он перешел на сторону российской армии еще в начале спецоперации и оказывал ей информационную поддержку. Эту информацию подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, который также обещает скорое подробное интервью с пилотом, где будет раскрыто больше деталей о его роли и деятельности.
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