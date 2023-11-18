ХАМАС потерял связь с группами, отвечающими за жизнь заложников

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ХАМАС потерял связь с ответственными за охрану заложников Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Связь с различными группировками палестинского движения ХАМАС, которым была поручена ответственность за охрану израильских заложников, потеряна. Об этом рассказал представитель движения.

«Потеряны контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников», — передает слова представителя ХАМАС телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya. Там добавили, что причины отсутствия связи не сообщаются.

Советник главы МЧС Даниил Мартынов заявил, что в секторе Газа находятся более 400 российских заложников. По его словам, общее число соотечественников, присутствующих в этом регионе, составляет 625 человек. Отмечается, что более 200 граждан уже эвакуированы и находятся в безопасности.

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Связь с различными группировками палестинского движения ХАМАС, которым была поручена ответственность за охрану израильских заложников, потеряна. Об этом рассказал представитель движения. «Потеряны контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников», — передает слова представителя ХАМАС телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya. Там добавили, что причины отсутствия связи не сообщаются. Советник главы МЧС Даниил Мартынов заявил, что в секторе Газа находятся более 400 российских заложников. По его словам, общее число соотечественников, присутствующих в этом регионе, составляет 625 человек. Отмечается, что более 200 граждан уже эвакуированы и находятся в безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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