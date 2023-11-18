В мире ХАМАС потерял связь с группами, отвечающими за жизнь заложников 18 ноября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 + ХАМАС потерял связь с ответственными за охрану заложников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Связь с различными группировками палестинского движения ХАМАС, которым была поручена ответственность за охрану израильских заложников, потеряна. Об этом рассказал представитель движения. «Потеряны контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников», — передает слова представителя ХАМАС телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya. Там добавили, что причины отсутствия связи не сообщаются. Советник главы МЧС Даниил Мартынов заявил, что в секторе Газа находятся более 400 российских заложников. По его словам, общее число соотечественников, присутствующих в этом регионе, составляет 625 человек. Отмечается, что более 200 граждан уже эвакуированы и находятся в безопасности. Связь с различными группировками палестинского движения ХАМАС, которым была поручена ответственность за охрану израильских заложников, потеряна. Об этом рассказал представитель движения. «Потеряны контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников», — передает слова представителя ХАМАС телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya. Там добавили, что причины отсутствия связи не сообщаются. Советник главы МЧС Даниил Мартынов заявил, что в секторе Газа находятся более 400 российских заложников. По его словам, общее число соотечественников, присутствующих в этом регионе, составляет 625 человек. Отмечается, что более 200 граждан уже эвакуированы и находятся в безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям