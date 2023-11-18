Боец «Борз» встретил на СВО настоящих боевых товарищей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик с позывным «Борз» вернулся в Россию из Австрии, чтобы защищать страну в зоне спецоперации. Здесь он встретил настоящих боевых товарищей. Об этом рассказал сам участник СВО в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату».

«Я из Курганской области, родом из Урус-Мартана, мой позывной „Борз“. Пять лет жил в Австрии, знаю несколько языков. Но, когда в Россию пришли трудности я вернулся», — сказал разведчик. Он отметил, что не смог быть в стороне, когда его знакомые и братья ушли защищать родину. «Это для меня честь и достоинство, а когда сбежишь — это трусость», — подчеркнул боец.

Курганский разведчик рассказал, что раньше он служил в артиллерии. Затем он перешел в разведку где встретил достойных товарищей, которые «стоят друг за друга» и не бросят в трудную минуту. Он добавил, что на СВО настоящее товарищество, старшие бойцы поддерживают молодых по-отечески.

Сейчас курганский боец «Борз» служит в Запорожье. Он уходил на фронт в рамках частичной мобилизации.