18 ноября 2023
17 ноября 2023

Курганский разведчик «Борз» оставил Европу, чтобы пойти на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО Александр Пылков. Курган , автомат калашникова, автомат, оружие, триколор, военная одежда, сво
Боец «Борз» встретил на СВО настоящих боевых товарищей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик с позывным «Борз» вернулся в Россию из Австрии, чтобы защищать страну в зоне спецоперации. Здесь он встретил настоящих боевых товарищей. Об этом рассказал сам участник СВО в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату».

«Я из Курганской области, родом из Урус-Мартана, мой позывной „Борз“. Пять лет жил в Австрии, знаю несколько языков. Но, когда в Россию пришли трудности я вернулся», — сказал разведчик. Он отметил, что не смог быть в стороне, когда его знакомые и братья ушли защищать родину. «Это для меня честь и достоинство, а когда сбежишь — это трусость», — подчеркнул боец.

Курганский разведчик рассказал, что раньше он служил в артиллерии. Затем он перешел в разведку где встретил достойных товарищей, которые «стоят друг за друга» и не бросят в трудную минуту. Он добавил, что на СВО настоящее товарищество, старшие бойцы поддерживают молодых по-отечески.

Сейчас курганский боец «Борз» служит в Запорожье. Он уходил на фронт в рамках частичной мобилизации.

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Курганский разведчик с позывным «Борз» вернулся в Россию из Австрии, чтобы защищать страну в зоне спецоперации. Здесь он встретил настоящих боевых товарищей. Об этом рассказал сам участник СВО в видеоролике, опубликованном в telegram-канале «ЮграСолдату». «Я из Курганской области, родом из Урус-Мартана, мой позывной „Борз“. Пять лет жил в Австрии, знаю несколько языков. Но, когда в Россию пришли трудности я вернулся», — сказал разведчик. Он отметил, что не смог быть в стороне, когда его знакомые и братья ушли защищать родину. «Это для меня честь и достоинство, а когда сбежишь — это трусость», — подчеркнул боец. Курганский разведчик рассказал, что раньше он служил в артиллерии. Затем он перешел в разведку где встретил достойных товарищей, которые «стоят друг за друга» и не бросят в трудную минуту. Он добавил, что на СВО настоящее товарищество, старшие бойцы поддерживают молодых по-отечески. Сейчас курганский боец «Борз» служит в Запорожье. Он уходил на фронт в рамках частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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