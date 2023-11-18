18 ноября 2023

Байден поддержал идею Путина о создании независимой Палестины

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Джо Байден поддержали идею создания независимой Палестины Фото:
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Президент США Джо Байден поддержали идею президента РФ Владимира Путина о создании независимой Палестины. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Палестинский народ заслуживает собственного государства», — передает слова Байдена The Washington Post. Тем самым американский президент поддержал идею, ранее предложенную Путиным.

Президент России выступал за возобновление политического процесса с целью создания палестинского государства. Он тогда добавил, что такое государственное образование могло бы существовать в мире и безопасности рядом с Израилем. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал подготовить четкий план по созданию палестинского государства, сообщал телеканал Al Hadath.

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Президент США Джо Байден поддержали идею президента РФ Владимира Путина о создании независимой Палестины. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Палестинский народ заслуживает собственного государства», — передает слова Байдена The Washington Post. Тем самым американский президент поддержал идею, ранее предложенную Путиным. Президент России выступал за возобновление политического процесса с целью создания палестинского государства. Он тогда добавил, что такое государственное образование могло бы существовать в мире и безопасности рядом с Израилем. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал подготовить четкий план по созданию палестинского государства, сообщал телеканал Al Hadath.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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