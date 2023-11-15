Премьер Палестины призвал подготовить четкий план по созданию палестинского государства

Премьер Палестины: нужно подготовить план по созданию палестинского государства

16 ноября 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Мухаммед Штайе призвал сформировать план по созданию независимого палестинского государства Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил за формирование конкретного плана по созданию независимого палестинского государства. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. «Все требуют решения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, и мы [палестинские власти] призываем к составлению конкретного графика прекращения (израильской оккупации — прим. URA.RU) и создания палестинского государства», — передает слова премьер-министра телеканал Al Hadath. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявлял, что мировые державы должны срочно разработать пути, с помощью которых будет создаваться независимое палестинское государство. Также он уточнил, что нужно открыть гуманитарные коридоры во все районы сектора Газа. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, создание такого государства будет неизбежным исходом конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил за формирование конкретного плана по созданию независимого палестинского государства. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. «Все требуют решения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, и мы [палестинские власти] призываем к составлению конкретного графика прекращения (израильской оккупации — прим. URA.RU) и создания палестинского государства», — передает слова премьер-министра телеканал Al Hadath. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявлял, что мировые державы должны срочно разработать пути, с помощью которых будет создаваться независимое палестинское государство. Также он уточнил, что нужно открыть гуманитарные коридоры во все районы сектора Газа. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, создание такого государства будет неизбежным исходом конфликта на Ближнем Востоке.