В Екатеринбурге на Плотинке из-за ремонтных работ перекрыли проход к «капсуле времени». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города.
«Проход закрыт по техническим причинам. Плиту, которая закрывает капсулу, необходимо забетонировать. Для правильного застывания бетона нужно, чтобы не было внешних воздействий», — сказано в сообщении. Работы закончатся в течении трех-четырех дней. Сейчас на объекте установлен пропускной режим и дежурит частная охрана.
В день рождения Екатеринбурга на Плотинке была заложена на полувековое путешествие новая «капсула времени». Запечатлеть историческое событие пришли сотни горожан. Перед мероприятием выступил оркестр UralBand, а таже мэр города Алексей Орлов зачитал свое послание будущему поколению. Под землю поместили 28 предметов.
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