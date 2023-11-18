18 ноября 2023

В Екатеринбурге перекрыли проход к капсуле времени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка капсулы времени в Историческом сквере. Екатеринбург
Проход к месту заложения капсулы откроется через несколько дней Фото:

В Екатеринбурге на Плотинке из-за ремонтных работ перекрыли проход к «капсуле времени». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города.

«Проход закрыт по техническим причинам. Плиту, которая закрывает капсулу, необходимо забетонировать. Для правильного застывания бетона нужно, чтобы не было внешних воздействий», — сказано в сообщении. Работы закончатся в течении трех-четырех дней. Сейчас на объекте установлен пропускной режим и дежурит частная охрана.

В день рождения Екатеринбурга на Плотинке была заложена на полувековое путешествие новая «капсула времени». Запечатлеть историческое событие пришли сотни горожан. Перед мероприятием выступил оркестр UralBand, а таже мэр города Алексей Орлов зачитал свое послание будущему поколению. Под землю поместили 28 предметов.

Фото:

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В Екатеринбурге на Плотинке из-за ремонтных работ перекрыли проход к «капсуле времени». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города. «Проход закрыт по техническим причинам. Плиту, которая закрывает капсулу, необходимо забетонировать. Для правильного застывания бетона нужно, чтобы не было внешних воздействий», — сказано в сообщении. Работы закончатся в течении трех-четырех дней. Сейчас на объекте установлен пропускной режим и дежурит частная охрана. В день рождения Екатеринбурга на Плотинке была заложена на полувековое путешествие новая «капсула времени». Запечатлеть историческое событие пришли сотни горожан. Перед мероприятием выступил оркестр UralBand, а таже мэр города Алексей Орлов зачитал свое послание будущему поколению. Под землю поместили 28 предметов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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