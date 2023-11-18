В Екатеринбурге перекрыли проход к капсуле времени. Фото

19 ноября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Проход к месту заложения капсулы откроется через несколько дней Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Плотинке из-за ремонтных работ перекрыли проход к «капсуле времени». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города. «Проход закрыт по техническим причинам. Плиту, которая закрывает капсулу, необходимо забетонировать. Для правильного застывания бетона нужно, чтобы не было внешних воздействий», — сказано в сообщении. Работы закончатся в течении трех-четырех дней. Сейчас на объекте установлен пропускной режим и дежурит частная охрана. В день рождения Екатеринбурга на Плотинке была заложена на полувековое путешествие новая «капсула времени». Запечатлеть историческое событие пришли сотни горожан. Перед мероприятием выступил оркестр UralBand, а таже мэр города Алексей Орлов зачитал свое послание будущему поколению. Под землю поместили 28 предметов. Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров» https://t.me/eptitmedia/5201?single

В Екатеринбурге на Плотинке из-за ремонтных работ перекрыли проход к «капсуле времени». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города. «Проход закрыт по техническим причинам. Плиту, которая закрывает капсулу, необходимо забетонировать. Для правильного застывания бетона нужно, чтобы не было внешних воздействий», — сказано в сообщении. Работы закончатся в течении трех-четырех дней. Сейчас на объекте установлен пропускной режим и дежурит частная охрана. В день рождения Екатеринбурга на Плотинке была заложена на полувековое путешествие новая «капсула времени». Запечатлеть историческое событие пришли сотни горожан. Перед мероприятием выступил оркестр UralBand, а таже мэр города Алексей Орлов зачитал свое послание будущему поколению. Под землю поместили 28 предметов.