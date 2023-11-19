В Красноярске самолет лишь с четвертой попытки смог приземлиться из-за урагана

В Красноярске самолет авиакомпания «Россия» трижды безуспешно пытался совершить посадку из-за сильного урагана. Только с четвертого раза воздушное судно смогло сесть, пишет telegram-канал Shot.
Самолет «России» лишь с четвертого раза смог приземлиться в Красноярске из-за сильного ветра. <…> Борт из Тюмени более получаса кружил в районе аэропорта и трижды безуспешно пытался зайти на посадку», — написали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Красноярск имени Д. А. Хворостовского для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее стало известно, что ряду городов Сибири проходит мощный ураган. В некоторых городах повалены деревья и повреждены остановки. Также сообщалось, что в Новокузнецке женщину придавило вывеской около торгового центра.
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