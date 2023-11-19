На Западе смирились с победой Путина над Киевом

The Herald: Путин неизбежно добьется победы на Киевом

Контрнаступление Украины не смогло вынудить Путина пойти на переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поддержка Киева западными союзниками позволяет Украине лишь защищаться, но для победы над Россией этого недостаточно. Обозреватели шотландского издания The Herald заявили, что противостояние двух стран заходит в тупик и президент РФ Владимир Путин намерен добиться в нем успеха.

«На данный момент недавних успехов Украины на поле боя недостаточно, чтобы развеять растущее ощущение того, что конфликт заходит в длительный тупик. Поддержка Запада является гарантией усилий Украины по самозащите. Пока этого недостаточно для победы Украины. Путин одержим стремлением добиться успеха», — сообщают журналисты издания .

Контрнаступление Украины не принесло ожидаемого успеха. Надежды Запада вынудить российского лидера пойти на переговоры на условиях Киева потерпели провал, как и заявление командующего ВСУ Валерия Залужного обескровить армию России.

Сложившаяся обстановка в зоне СВО заставила США задуматься, стоит ли продолжать поддерживать Киев. Аналитик беспартийного Института изучения войны Джордж Баррос предположил два пути для Америки в этой ситуации: либо увеличить поставки вооружения на Украину, либо пойти на переговоры с Путиным. Второй вариант, по его мнению, не принесет долгого перемирия. Возможные переговоры между Россией и Украиной с большой долей вероятности не состоятся до президентских выборов в США. При этом российская сторона ни раз предлагала Киеву мирные переговоры, однако украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести диалог с действующим президентом РФ.