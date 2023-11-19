На Западе смирились с победой Путина над Киевом

Поддержка Киева западными союзниками позволяет Украине лишь защищаться, но для победы над Россией этого недостаточно. Обозреватели шотландского издания The Herald заявили, что противостояние двух стран заходит в тупик и президент РФ Владимир Путин намерен добиться в нем успеха.
«На данный момент недавних успехов Украины на поле боя недостаточно, чтобы развеять растущее ощущение того, что конфликт заходит в длительный тупик. Поддержка Запада является гарантией усилий Украины по самозащите. Пока этого недостаточно для победы Украины. Путин одержим стремлением добиться успеха», — сообщают журналисты
Контрнаступление Украины не принесло ожидаемого успеха. Надежды Запада вынудить российского лидера пойти на переговоры на условиях Киева потерпели провал, как и заявление командующего ВСУ Валерия Залужного обескровить армию России.
Сложившаяся обстановка в зоне СВО заставила США задуматься, стоит ли продолжать поддерживать Киев. Аналитик беспартийного Института изучения войны Джордж Баррос предположил два пути для Америки в этой ситуации: либо увеличить поставки вооружения на Украину, либо пойти на переговоры с Путиным. Второй вариант, по его мнению, не принесет долгого перемирия. Возможные переговоры между Россией и Украиной с большой долей вероятности не состоятся до президентских выборов в США. При этом российская сторона ни раз предлагала Киеву мирные переговоры, однако украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил вести диалог с действующим президентом РФ.
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