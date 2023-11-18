В США отговаривают Белый дом от переговоров с Россией по Киеву

NYP: у США есть два пути участия в конфликте Украины с Россией
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Баррос предлагает Белому дому изучить причины провала контрнаступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление провалилось, Россия главенствует над фронтовыми позициями. В Белом доме сомневаются, нужно ли продолжать оказывать помощь Киеву или «сделать выбор в пользу Запада». Аналитик беспартийного Института изучения войны Джордж Баррос предложил два пути для Америки в этом конфликте. Он предлагает увеличить поставки оружия на Украину и не проводить переговоры с РФ по нынешней ситуации.

«У нас есть два варианта. <…> [США] могут провести честный, интроспективный обзор последствий украинского контрнаступления <…> и улучшить наш подход, по мере того, как мы даем украицам то, что им нужно. Другой вариант — мы скажем, что украинское контрнаступление этим летом провалилось… И они не способны на это, независимо от того, сколько помощи мы отправим», — говорится в материале New York Post.

Баррос добавил, что Соединенные Штаты планируют сократить потери ВСУ во время спецоперации либо попытаться добиться переговоров. Он надеется, что Америка выберет первый вариант развития событий. Во втором варианте аналитик не видит перспективы долгосрочного мира.

По утверждению Джорджа Барроса, в нынешнее время идет один из самых важных моментов для Соединенных Штатов, чтобы оказать поддержку своим союзникам. По его мнению, на данный момент стоит сделать выбор в пользу Запада.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Армия Украины не смогла достичь существенных результатов. Американский обозреватель Мэтью Люксмур сообщил, что Украина пытается возобновить контрнаступление после провала. Морские пехотинцы для атак по позициям РФ перебрасывают свои силы через Днепр. Киев также стягивает западную военную технику на позиции.

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Украинское контрнаступление провалилось, Россия главенствует над фронтовыми позициями. В Белом доме сомневаются, нужно ли продолжать оказывать помощь Киеву или «сделать выбор в пользу Запада». Аналитик беспартийного Института изучения войны Джордж Баррос предложил два пути для Америки в этом конфликте. Он предлагает увеличить поставки оружия на Украину и не проводить переговоры с РФ по нынешней ситуации. «У нас есть два варианта. <…> [США] могут провести честный, интроспективный обзор последствий украинского контрнаступления <…> и улучшить наш подход, по мере того, как мы даем украицам то, что им нужно. Другой вариант — мы скажем, что украинское контрнаступление этим летом провалилось… И они не способны на это, независимо от того, сколько помощи мы отправим», — говорится в материале New York Post. Баррос добавил, что Соединенные Штаты планируют сократить потери ВСУ во время спецоперации либо попытаться добиться переговоров. Он надеется, что Америка выберет первый вариант развития событий. Во втором варианте аналитик не видит перспективы долгосрочного мира. По утверждению Джорджа Барроса, в нынешнее время идет один из самых важных моментов для Соединенных Штатов, чтобы оказать поддержку своим союзникам. По его мнению, на данный момент стоит сделать выбор в пользу Запада. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Армия Украины не смогла достичь существенных результатов. Американский обозреватель Мэтью Люксмур сообщил, что Украина пытается возобновить контрнаступление после провала. Морские пехотинцы для атак по позициям РФ перебрасывают свои силы через Днепр. Киев также стягивает западную военную технику на позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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