Из уголовного дела пермского телефонного завода «Телта» исчезли доказательства

Силовики в рамках обысков не смогли найти жесткие диски, где хранились бухгалтерские отчеты ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела. Гендиректора, главного бухгалтера и бывшего совладельца компании арестовали, их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.
«В помещениях пермского телефонного завода сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой „1С: Предприятие“. Из серверной носители изъяли не установленные лица. После начала обыска система перестала работать. Местонахождение дисков в данный момент не установлено», — указано в судебных бумагах, передает «Коммерсант-Прикамье».
По версии следствия, обвиняемые причастны к хищению денежных средств, сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО. Речь идет о контрактах, которые пермский завод заключал с Минобороны РФ с 2014 по 2023 годы, на поставку ведомству телефонных аппаратов. В сентябре Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров «Телты».
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