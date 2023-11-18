18 ноября 2023
17 ноября 2023

Из уголовного дела пермского телефонного завода «Телта» исчезли доказательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Имущество топ-менеджеров пермского завода арестовано по решению суда Фото:

Силовики в рамках обысков не смогли найти жесткие диски, где хранились бухгалтерские отчеты ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела. Гендиректора, главного бухгалтера и бывшего совладельца компании арестовали, их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

«В помещениях пермского телефонного завода сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой „1С: Предприятие“. Из серверной носители изъяли не установленные лица. После начала обыска система перестала работать. Местонахождение дисков в данный момент не установлено», — указано в судебных бумагах, передает «Коммерсант-Прикамье».

По версии следствия, обвиняемые причастны к хищению денежных средств, сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО. Речь идет о контрактах, которые пермский завод заключал с Минобороны РФ с 2014 по 2023 годы, на поставку ведомству телефонных аппаратов. В сентябре Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров «Телты».

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Силовики в рамках обысков не смогли найти жесткие диски, где хранились бухгалтерские отчеты ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела. Гендиректора, главного бухгалтера и бывшего совладельца компании арестовали, их обвиняют в мошенничестве в крупном размере. «В помещениях пермского телефонного завода сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой „1С: Предприятие“. Из серверной носители изъяли не установленные лица. После начала обыска система перестала работать. Местонахождение дисков в данный момент не установлено», — указано в судебных бумагах, передает «Коммерсант-Прикамье». По версии следствия, обвиняемые причастны к хищению денежных средств, сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО. Речь идет о контрактах, которые пермский завод заключал с Минобороны РФ с 2014 по 2023 годы, на поставку ведомству телефонных аппаратов. В сентябре Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров «Телты».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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