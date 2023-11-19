Политолог Марков: Армения предаст Россию

19 ноября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Армения намерена выступить против России, заявил политолог Сергей Марков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Стратегия руководства Армении — предать Россию и переметнуться к врагам России», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Его слова передает argumenti.ru. Политолог отметил, что помимо стратегии у правительства Армении есть определенная тактика. Она заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на жесткие заявления, которые позволят Еревану окончательно выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического сообщества. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что Армения пока не решила выходить из ОДКБ, но при этом размышляет на этот счет. Также премьер заявил, что его страна намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом, передает RT. Отношения между Россией и Арменией стали более напряженными после того, как Ереван принял Римский статут.

Стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Стратегия руководства Армении — предать Россию и переметнуться к врагам России», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Его слова передает argumenti.ru. Политолог отметил, что помимо стратегии у правительства Армении есть определенная тактика. Она заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на жесткие заявления, которые позволят Еревану окончательно выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического сообщества. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что Армения пока не решила выходить из ОДКБ, но при этом размышляет на этот счет. Также премьер заявил, что его страна намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом, передает RT. Отношения между Россией и Арменией стали более напряженными после того, как Ереван принял Римский статут.