Политолог Марков: Армения предаст Россию

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Армения намерена выступить против России, заявил политолог Сергей Марков Фото:

Стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Стратегия руководства Армении — предать Россию и переметнуться к врагам России», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Его слова передает argumenti.ru.

Политолог отметил, что помимо стратегии у правительства Армении есть определенная тактика. Она заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на жесткие заявления, которые позволят Еревану окончательно выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического сообщества.

Премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что Армения пока не решила выходить из ОДКБ, но при этом размышляет на этот счет. Также премьер заявил, что его страна намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом, передает RT. Отношения между Россией и Арменией стали более напряженными после того, как Ереван принял Римский статут.

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Стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Стратегия руководства Армении — предать Россию и переметнуться к врагам России», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Его слова передает argumenti.ru. Политолог отметил, что помимо стратегии у правительства Армении есть определенная тактика. Она заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на жесткие заявления, которые позволят Еревану окончательно выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического сообщества. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что Армения пока не решила выходить из ОДКБ, но при этом размышляет на этот счет. Также премьер заявил, что его страна намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом, передает RT. Отношения между Россией и Арменией стали более напряженными после того, как Ереван принял Римский статут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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