19 ноября 2023

В России на 20% вырастут цены на смартфоны к Новому году

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Публичные слушания в городской думе. Курган, сотовый телефон, руки
Средняя цена смартфонов в декабре составит 26-27 тысяч рублей Фото:

В декабре 2023 года средняя цена смартфона составит приблизительно 26—27 тысяч рублей. Это на 15—20% выше, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщают представители одного из крупных дистрибуторов электроники — Wildberries — и операторов Tele2 и «Билайн».

«Опираясь на динамику текущего года, прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрем прошлого года. Основная причина — рост курсов валют», — сказал представитель Wildberries, его слова передает газета «Ведомости».

Отмечается, что средний показатель вырастет в том числе за счет цен на iPhone 15. Например, в декабре 2022 года средняя цена на устройства была на уровне 21 тысячи, а в 2023 цена смартфона составит 24-26 тысяч рублей, что является позитивным прогнозом для рынка.

Обозреватель по технологиям Иван Черноусов назвал пять лучших бюджетных смартфонов. Это устройства стоимостью от 30 до 60 тысяч рублей, они являются наиболее сбалансированными по соотношению цена-качество. В их число вошли: Realme 11 Pro, Honor 90, Huawei Nova 11 Pro, iPhone SE 2022, Tecno Phantom Flip V. Отмечается, что за полгода 2023 года средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25 тысяч рублей.

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В декабре 2023 года средняя цена смартфона составит приблизительно 26—27 тысяч рублей. Это на 15—20% выше, чем в декабре 2022 года. Об этом сообщают представители одного из крупных дистрибуторов электроники — Wildberries — и операторов Tele2 и «Билайн». «Опираясь на динамику текущего года, прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрем прошлого года. Основная причина — рост курсов валют», — сказал представитель Wildberries, его слова передает газета «Ведомости». Отмечается, что средний показатель вырастет в том числе за счет цен на iPhone 15. Например, в декабре 2022 года средняя цена на устройства была на уровне 21 тысячи, а в 2023 цена смартфона составит 24-26 тысяч рублей, что является позитивным прогнозом для рынка. Обозреватель по технологиям Иван Черноусов назвал пять лучших бюджетных смартфонов. Это устройства стоимостью от 30 до 60 тысяч рублей, они являются наиболее сбалансированными по соотношению цена-качество. В их число вошли: Realme 11 Pro, Honor 90, Huawei Nova 11 Pro, iPhone SE 2022, Tecno Phantom Flip V. Отмечается, что за полгода 2023 года средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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