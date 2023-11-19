19 ноября 2023

ЦАХАЛ начал обстреливать индонезийскую больницу в центре Сектора Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бинокль, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ не прекращает обстреливать индонезийскую больницу Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала обстрел индонезийской больницы на севере сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Jazeera.

«Оккупационная артиллерия обстреляла индонезийскую больницу на севере сектора Газа. В результате падения израильского снаряда во дворе больницы пострадал врач», — передал журналист. По его словам, ЦАХАЛ обстреливал прямой наводкой всех, кто пытался выбраться из больницы.

Кроме того, армия Израиля нанесла серию интенсивных ударов по северо-западу от города Хан-Юнис на юге сектора Газа, убив и ранив десятки человек. По окрестностям жилого города Хамад были выпущены десятки ракет, в результате чего погибли мирные жители.

Конфликт Израиля и движения ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. Ранее в Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала обстрел индонезийской больницы на севере сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Jazeera. «Оккупационная артиллерия обстреляла индонезийскую больницу на севере сектора Газа. В результате падения израильского снаряда во дворе больницы пострадал врач», — передал журналист. По его словам, ЦАХАЛ обстреливал прямой наводкой всех, кто пытался выбраться из больницы. Кроме того, армия Израиля нанесла серию интенсивных ударов по северо-западу от города Хан-Юнис на юге сектора Газа, убив и ранив десятки человек. По окрестностям жилого города Хамад были выпущены десятки ракет, в результате чего погибли мирные жители. Конфликт Израиля и движения ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. Ранее в Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...