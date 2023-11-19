ЦАХАЛ начал обстреливать индонезийскую больницу в центре Сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала обстрел индонезийской больницы на севере сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Jazeera.
«Оккупационная артиллерия обстреляла индонезийскую больницу на севере сектора Газа. В результате падения израильского снаряда во дворе больницы пострадал врач», — передал журналист. По его словам, ЦАХАЛ обстреливал прямой наводкой всех, кто пытался выбраться из больницы.
Кроме того, армия Израиля нанесла серию интенсивных ударов по северо-западу от города Хан-Юнис на юге сектора Газа, убив и ранив десятки человек. По окрестностям жилого города Хамад были выпущены десятки ракет, в результате чего погибли мирные жители.
Конфликт Израиля и движения ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. Ранее в Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала обстрел индонезийской больницы на севере сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Jazeera. «Оккупационная артиллерия обстреляла индонезийскую больницу на севере сектора Газа. В результате падения израильского снаряда во дворе больницы пострадал врач», — передал журналист. По его словам, ЦАХАЛ обстреливал прямой наводкой всех, кто пытался выбраться из больницы. Кроме того, армия Израиля нанесла серию интенсивных ударов по северо-западу от города Хан-Юнис на юге сектора Газа, убив и ранив десятки человек. По окрестностям жилого города Хамад были выпущены десятки ракет, в результате чего погибли мирные жители. Конфликт Израиля и движения ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. Ранее в Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями.