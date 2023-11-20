Пенсионерку из Новосибирска арестовали за поджог военкомата

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Обнинск. Калужская область, пенсионерка, старушка, зима, старуха
Суд отправил в СИЗО на два месяца пенсионерку, которая подожгла военный комиссариат на проспекте Дзержинского Фото:

За поджог военкомата арестовали 74-летнюю женщину. Вечером 17 ноября Надежда Шушаро совершила поджог военного комиссариата в Новосибирске.

«Шушаро Н.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района г. Новосибирска, расположенного по адресу г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 4», — говорится на сайте суда. Пенсионерке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2024 года.

Ранее челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата. В МВД России придерживаются мнения, что Украина пользуется российскими пенсионерами для совершения таких диверсий. Утверждается, что люди пожилого возраста рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов.

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За поджог военкомата арестовали 74-летнюю женщину. Вечером 17 ноября Надежда Шушаро совершила поджог военного комиссариата в Новосибирске. «Шушаро Н.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района г. Новосибирска, расположенного по адресу г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 4», — говорится на сайте суда. Пенсионерке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2024 года. Ранее челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата. В МВД России придерживаются мнения, что Украина пользуется российскими пенсионерами для совершения таких диверсий. Утверждается, что люди пожилого возраста рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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