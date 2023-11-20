Пенсионерку из Новосибирска арестовали за поджог военкомата

За поджог военкомата арестовали 74-летнюю женщину. Вечером 17 ноября Надежда Шушаро совершила поджог военного комиссариата в Новосибирске.
«Шушаро Н.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района г. Новосибирска, расположенного по адресу г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 4», — говорится на сайте суда. Пенсионерке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2024 года.
Ранее челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата. В МВД России придерживаются мнения, что Украина пользуется российскими пенсионерами для совершения таких диверсий. Утверждается, что люди пожилого возраста рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов.
За поджог военкомата арестовали 74-летнюю женщину. Вечером 17 ноября Надежда Шушаро совершила поджог военного комиссариата в Новосибирске. «Шушаро Н.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района г. Новосибирска, расположенного по адресу г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 4», — говорится на сайте суда. Пенсионерке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2024 года. Ранее челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата. В МВД России придерживаются мнения, что Украина пользуется российскими пенсионерами для совершения таких диверсий. Утверждается, что люди пожилого возраста рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов.