Пенсионерку из Новосибирска арестовали за поджог военкомата

Суд отправил в СИЗО на два месяца пенсионерку, которая подожгла военный комиссариат на проспекте Дзержинского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За поджог военкомата арестовали 74-летнюю женщину. Вечером 17 ноября Надежда Шушаро совершила поджог военного комиссариата в Новосибирске.

«Шушаро Н.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами умышленно совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района г. Новосибирска, расположенного по адресу г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 4», — говорится на сайте суда. Пенсионерке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2024 года.

Ранее челябинская пенсионерка попала под уголовное дело за поджог военкомата. В МВД России придерживаются мнения, что Украина пользуется российскими пенсионерами для совершения таких диверсий. Утверждается, что люди пожилого возраста рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов.