Разведчик рассказал на ТВ, как свердловский боец вынес его раненым с поля боя. Видео

Боец «Кама» ждал с последней гранатой врага, но товарищи вынесли его с поля боя

20 ноября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Раненый разведчик остался с одной гранатой и приготовился встретить врага (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец Руслан Билалов (позывной «Бес»), который является сыном советника свердловского губернатора Сайгида Билалова, с помощью передачи «Ищу своих» на телеканале «Звезда» сумел отыскать солдата, которого год назад вынес раненым с поля боя. URA.RU сообщало о подвиге военного, теперь об этой истории рассказали на федеральном канале. «27 октября прошлого года мы с боевыми товарищами шли на выполнение боевой задачи. В лесополосе встретили тяжелораненого бойца — в руку, в ногу, в живот. Он сам пытался ползти к своим, под дождем, под минометным огнем, обстрелами. Мы дотащили его до точки эвакуации и передали на дальнейшее лечение. И теперь мы с моим товарищем с позывным „Боров“ ищем этого бойца, чтобы узнать, как сложилась его жизнь», — рассказал для программы Руслан Билалов. Журналистам удалось отыскать солдата-разведчика, чей след затерялся в госпиталях. Бойца Александра Каменскова (позывной «Кама») пригласили в студию, где он встретился с одним из своих спасителей. Парень едва не плакал от нахлынувших чувств. «Мы выполняли боевую задачу и встретили противника, превосходящего нас по силам. Завязался бой, я получил ранение. Отработал все магазины, и, когда не осталось оружия, взял последнюю гранату, стал ждать врага», — вспоминал «Кама» тот бой на линии Кременная — Сватово. Трое суток, истекая кровью, он провел под проливным дождем в лесополосе в 200 метрах от противника. Под пулеметным огнем к нему сумела прорваться группа своих, среди которых был Руслан Билалов. Один боец взвалил раненого на себя, остальные трое прикрывали товарищей. «Это очень мужественный человек, который проявил хладнокровие, выполняя боевую задачу. Не каждый пролежит столько осенью под дождем, понимая, что, если за тобой не придут, ты уже домой не вернешься», — сказал о «Каме» один из его спасителей с позывным «Боров». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец Руслан Билалов (позывной «Бес»), который является сыном советника свердловского губернатора Сайгида Билалова, с помощью передачи «Ищу своих» на телеканале «Звезда» сумел отыскать солдата, которого год назад вынес раненым с поля боя. URA.RU сообщало о подвиге военного, теперь об этой истории рассказали на федеральном канале. «27 октября прошлого года мы с боевыми товарищами шли на выполнение боевой задачи. В лесополосе встретили тяжелораненого бойца — в руку, в ногу, в живот. Он сам пытался ползти к своим, под дождем, под минометным огнем, обстрелами. Мы дотащили его до точки эвакуации и передали на дальнейшее лечение. И теперь мы с моим товарищем с позывным „Боров“ ищем этого бойца, чтобы узнать, как сложилась его жизнь», — рассказал для программы Руслан Билалов. Журналистам удалось отыскать солдата-разведчика, чей след затерялся в госпиталях. Бойца Александра Каменскова (позывной «Кама») пригласили в студию, где он встретился с одним из своих спасителей. Парень едва не плакал от нахлынувших чувств. «Мы выполняли боевую задачу и встретили противника, превосходящего нас по силам. Завязался бой, я получил ранение. Отработал все магазины, и, когда не осталось оружия, взял последнюю гранату, стал ждать врага», — вспоминал «Кама» тот бой на линии Кременная — Сватово. Трое суток, истекая кровью, он провел под проливным дождем в лесополосе в 200 метрах от противника. Под пулеметным огнем к нему сумела прорваться группа своих, среди которых был Руслан Билалов. Один боец взвалил раненого на себя, остальные трое прикрывали товарищей. «Это очень мужественный человек, который проявил хладнокровие, выполняя боевую задачу. Не каждый пролежит столько осенью под дождем, понимая, что, если за тобой не придут, ты уже домой не вернешься», — сказал о «Каме» один из его спасителей с позывным «Боров».