Российский разведчик три дня пролежал под дождем на поле боя, но был вынесен товарищами

Руслан Билалов намерен после реабилитации вернуться на фронт Фото: «ВКонтакте», страница Сагида Билалова

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сын мэра Алапаевска Сайгида Билалова вместе с товарищами вынес с поля боя разведчика, который пролежал три дня под дождем. Боец попал в засаду и получил тяжелые ранения, его посчитали мертвым. О том, как группа спецназа трое суток добиралась среди мин, чтобы забрать своих, URA.RU рассказал Руслан Билалов.

«На Сватовском направлении группа наших разведчиков попала в засаду, сначала по ним отработала артиллерия, потом добивали автоматами. После боя раненые отошли, а двое мертвых остались. Нас (группу разведчиков спецназа — прим.ред.) отправили за „двухсотыми“. Мы три дня пробирались по минным полям, чтобы забрать тела — мы своих не бросаем», — объяснил Руслан Билалов.

Тела погибших лежали в 200 метрах от линии украинской обороны. Ребятам пришлось пробежать сто метров по полю, будучи легкой мишенью, чтобы забрать убитых солдат. Когда одного из них укладывали на носилки, он неожиданно застонал.

«Все думали, что он мертвый, а оказалось, что парень жив — он три дня лежал под дождем! У него ранение в руку, ногу, перебиты кости, он не мог даже уползти. Мы несли его ночью до места эвакуации, где раненого забрал бронированный джип. Надеюсь, с ним все хорошо», — сказал Руслан, который и сам сейчас находится на реабилитации.

Ранее URA.RU сообщало, что сын главы Алапаевска Сагида Билалова — Руслан Билалов — был мобилизован. Во время выполнения боевых задач на Украине мужчина получил ранение в голову. Билаловы рассказали, что жизнь солдату спасла каска, которую ему подарил товарищ.

Российская спецоперация на Украине длится девять месяцев. Ее цель — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как украинские власти могут прекратить страдания мирных жителей. По словам Пескова это можно сделать, выполнив требования российской стороны.