Свердловскому подростку, который облил бензином ребенка и поджог, грозит тюрьма

20 ноября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Подростку, который поджог ребенка, может грозить до 8 лет заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подростку из Екатеринбурга, который поджег 13-летнего товарища, может грозить до 8 лет тюрьмы. Если правонарушителю предъявят обвинение, то отбывать срок он будет в воспитательной колонии. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился полковник МВД в отставке, член московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «Юноше может грозить реальный срок, а это лет восемь. Все зависит от потерпевшей стороны. Если мама пострадавшего мальчика будет настаивать на том, чтобы обидчик ее сына понес реальное наказание, то, вероятнее всего, суд поддержит потерпевшую сторону. Помимо заключения, также будет компенсация морального вреда», — отметил Черноусов. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге двое 16-летних друзей облили бензином своего 13-летнего товарища Ярослава Карпова, а потом подожги. Карпов получил 50% ожогов тела. Врачи Детской клинической больницы №9 спасли мальчику жизнь. Там он перенес операцию по пересадке кожи. Инцидент произошел 21 августа. После публикации агентства следователи регионального СКР возбудили уголовное дело в отношении одного из парней по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Данное поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Подростку из Екатеринбурга, который поджег 13-летнего товарища, может грозить до 8 лет тюрьмы. Если правонарушителю предъявят обвинение, то отбывать срок он будет в воспитательной колонии. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился полковник МВД в отставке, член московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «Юноше может грозить реальный срок, а это лет восемь. Все зависит от потерпевшей стороны. Если мама пострадавшего мальчика будет настаивать на том, чтобы обидчик ее сына понес реальное наказание, то, вероятнее всего, суд поддержит потерпевшую сторону. Помимо заключения, также будет компенсация морального вреда», — отметил Черноусов. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге двое 16-летних друзей облили бензином своего 13-летнего товарища Ярослава Карпова, а потом подожги. Карпов получил 50% ожогов тела. Врачи Детской клинической больницы №9 спасли мальчику жизнь. Там он перенес операцию по пересадке кожи. Инцидент произошел 21 августа. После публикации агентства следователи регионального СКР возбудили уголовное дело в отношении одного из парней по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Данное поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.