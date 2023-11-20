Израиль ликвидировал трех командиров ХАМАС

Израильская армия ликвидировала трех командиров рот палестинского движения ХАМАС. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой, убили еще трех командиров рот ХАМАСа», — говорится в сообщении армии Израиля. Отмечается, что военнослужащие также уничтожили склад оружия группировки.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден поддержал идею президента РФ Владимира Путина о создании независимой Палестины. Он заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства
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