Израиль ликвидировал трех командиров ХАМАС

20 ноября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Израильская армия ликвидировала трех командиров ХАМАСа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия ликвидировала трех командиров рот палестинского движения ХАМАС. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой, убили еще трех командиров рот ХАМАСа», — говорится в сообщении армии Израиля. Отмечается, что военнослужащие также уничтожили склад оружия группировки. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден поддержал идею президента РФ Владимира Путина о создании независимой Палестины. Он заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства

Израильская армия ликвидировала трех командиров рот палестинского движения ХАМАС. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой, убили еще трех командиров рот ХАМАСа», — говорится в сообщении армии Израиля. Отмечается, что военнослужащие также уничтожили склад оружия группировки. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден поддержал идею президента РФ Владимира Путина о создании независимой Палестины. Он заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства