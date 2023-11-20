Израиль ликвидировал трех командиров ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израильская армия ликвидировала трех командиров ХАМАСа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия ликвидировала трех командиров рот палестинского движения ХАМАС. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой, убили еще трех командиров рот ХАМАСа», — говорится в сообщении армии Израиля. Отмечается, что военнослужащие также уничтожили склад оружия группировки.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден поддержал идею президента РФ Владимира Путина о создании независимой Палестины. Он заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства

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Израильская армия ликвидировала трех командиров рот палестинского движения ХАМАС. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой, убили еще трех командиров рот ХАМАСа», — говорится в сообщении армии Израиля. Отмечается, что военнослужащие также уничтожили склад оружия группировки. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден поддержал идею президента РФ Владимира Путина о создании независимой Палестины. Он заявил, что палестинский народ заслуживает собственного государства
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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