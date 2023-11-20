Налоговики банкротят скандальную челябинскую фирму «Балык»

МУП «Балык» занимается разведением рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоговая инспекция банкротит МУП «Балык» Кунашакского района (Челябинская область), в котором четыре раза за год меняли руководителя. Информация о подаче иска на банкротство появилась в картотеке арбитражного суда региона.

«Заявление о признании должника банкротом. Заявление об установлении размера требований кредиторов», — указано в картотеке дел, истцом выступила Межрайонная налоговая инспекция № 32 по Челябинской области.

Заявление пока не принято к производству. Согласно базе сервиса СБИС, долги перед налоговиками составляют 2,6 миллиона рублей.

Директором предприятия является Наиль Булатов. В феврале 2023 года тогдашний глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов, ныне покойный, со скандалом отправил Булатова в отставку. С февраля по август временными директорами были Рамиль Насыров, затем — Сергей Бакин и Ренат Макбулов. Макбулов проработал в должности меньше месяца. В октябре после смерти Аминова Булатов вернулся на прежнее место. В молодости Булатов был осужден за бандитизм, разбой, хищение огнестрельного оружия, мошенничество и кражу.

По данным сервиса СБИС, за 2021 года доходы предприятия составили 62 миллиона рублей, расходы — 64 миллиона, чистый убыток — два миллиона. С 2019 года МУП «Балык» является убыточным.

МУП «Балык» занимается не только рыбным хозяйством, но и снабжает теплом поселки Лесной, Кунашак, Новобурино, Аминево, Усть-Багаряк. Помимо налоговой, требования к МУП «Балык» на разные суммы выдвигает ряд ресурсоснабжающих организаций. В базе данных СБИС компания выступает ответчиком по искам со стороны ООО «Уралэнергосбыт», ООО «Новатэк Челябинск» и АО «Газпром газораспределение Челябинск». URA.RU направило в адрес МУП «Балык» и налоговой инспекции № 32 запросы. После поступления ответов они будут опубликованы.