В челябинском районе чиновников уволили из-за закрытой бани

В Кунашакском районе Челябинской области чиновников сняли с руководящих должностей рыболовного хозяйства из-за закрытия общественной бани и долгов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
«С 26 января уволены директор МУП «Балык» Наиль Булатов и главный инженер Рамиль Фахрутдинов. Причиной стали перебои водоснабжения в селе Большой Куяш и поселке Муслюмово, закрытие общественной бани из-за долгов за электричество и вывод отопления из строя, а также за накопленные долги перед ресурсоснабжающими организациями», - сообщили в пресс-службе.
Муниципальное предприятие «Балык» занимается рыборазведением, рыбной ловлей и консервированием рыбы. Директором назначен Рамиль Насыров, который ранее руководил управляющей компанией «Мой дом».
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