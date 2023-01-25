25 января 2023

В челябинском районе чиновников уволили из-за закрытой бани

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, веник, баня, общественная баня, дубовый веник
Руководство уволенных привело к закрытию общественной бани и долгам за коммунальные услуги

В Кунашакском районе Челябинской области чиновников сняли с руководящих должностей рыболовного хозяйства из-за закрытия общественной бани и долгов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«С 26 января уволены директор МУП «Балык» Наиль Булатов и главный инженер Рамиль Фахрутдинов. Причиной стали перебои водоснабжения в селе Большой Куяш и поселке Муслюмово, закрытие общественной бани из-за долгов за электричество и вывод отопления из строя, а также за накопленные долги перед ресурсоснабжающими организациями», - сообщили в пресс-службе.

Муниципальное предприятие «Балык» занимается рыборазведением, рыбной ловлей и консервированием рыбы. Директором назначен Рамиль Насыров, который ранее руководил управляющей компанией «Мой дом».

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В Кунашакском районе Челябинской области чиновников сняли с руководящих должностей рыболовного хозяйства из-за закрытия общественной бани и долгов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «С 26 января уволены директор МУП «Балык» Наиль Булатов и главный инженер Рамиль Фахрутдинов. Причиной стали перебои водоснабжения в селе Большой Куяш и поселке Муслюмово, закрытие общественной бани из-за долгов за электричество и вывод отопления из строя, а также за накопленные долги перед ресурсоснабжающими организациями», - сообщили в пресс-службе. Муниципальное предприятие «Балык» занимается рыборазведением, рыбной ловлей и консервированием рыбы. Директором назначен Рамиль Насыров, который ранее руководил управляющей компанией «Мой дом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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