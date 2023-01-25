В челябинском районе чиновников уволили из-за закрытой бани

26 января 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Руководство уволенных привело к закрытию общественной бани и долгам за коммунальные услуги Денис Моргунов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области чиновников сняли с руководящих должностей рыболовного хозяйства из-за закрытия общественной бани и долгов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «С 26 января уволены директор МУП «Балык» Наиль Булатов и главный инженер Рамиль Фахрутдинов. Причиной стали перебои водоснабжения в селе Большой Куяш и поселке Муслюмово, закрытие общественной бани из-за долгов за электричество и вывод отопления из строя, а также за накопленные долги перед ресурсоснабжающими организациями», - сообщили в пресс-службе. Муниципальное предприятие «Балык» занимается рыборазведением, рыбной ловлей и консервированием рыбы. Директором назначен Рамиль Насыров, который ранее руководил управляющей компанией «Мой дом».

В Кунашакском районе Челябинской области чиновников сняли с руководящих должностей рыболовного хозяйства из-за закрытия общественной бани и долгов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «С 26 января уволены директор МУП «Балык» Наиль Булатов и главный инженер Рамиль Фахрутдинов. Причиной стали перебои водоснабжения в селе Большой Куяш и поселке Муслюмово, закрытие общественной бани из-за долгов за электричество и вывод отопления из строя, а также за накопленные долги перед ресурсоснабжающими организациями», - сообщили в пресс-службе. Муниципальное предприятие «Балык» занимается рыборазведением, рыбной ловлей и консервированием рыбы. Директором назначен Рамиль Насыров, который ранее руководил управляющей компанией «Мой дом».