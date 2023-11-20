Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший финский препарат «Метипред»

Финское лекарство «Метипред» заменит российский препарат «Преднизолон»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, таблетки, аптека, лекарства, аптечный киоск
Из аптек региона пропал препарат «Метипред» Фото:

Пропавший из свердловских аптек финский препарат «Метипред» можно заменить отечественными аналогами, например, препаратом «Преднизолон». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Данные препараты показаны пациентам с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями суставов и соединительных тканей.

«Несмотря на санкции со стороны Евросоюза, на отечественном фармацевтическом рынке имеются аналоги препарата „Метипред“. На сегодняшний день у лекарственного препарата „Метипред“ есть ряд отечественных аналогов. Например, препарат „Преднизолон“ или же „Дексаметазон“. Аналоги финского препарата выпускаются в таблетках, растворах и в форме суспензии. Чтобы подобрать новый лекарственный препарат и дозировку, пациенту необходимо в срочном порядке обратиться к своему лечащему врачу», — отметила Ашугова.

По словам фармацевта, препарат «Метипред» назначают пациентам с подагрическим и псориатическим артритом, острым ревматизмом, системной красной волчанкой и даже больным бронхиальной астмой. «Большинство показаний к применению препарата обусловлено его противовоспалительным, иммунодепрессивным и противоаллергическим свойством. Благодаря этим свойствам и достигаются терапевтически эффект», — поделилась она.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне санкций некоторые препарат перестали продавать в аптеках Свердловской области. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Финлепсин», « Урсофальк».

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Пропавший из свердловских аптек финский препарат «Метипред» можно заменить отечественными аналогами, например, препаратом «Преднизолон». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. Данные препараты показаны пациентам с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями суставов и соединительных тканей. «Несмотря на санкции со стороны Евросоюза, на отечественном фармацевтическом рынке имеются аналоги препарата „Метипред“. На сегодняшний день у лекарственного препарата „Метипред“ есть ряд отечественных аналогов. Например, препарат „Преднизолон“ или же „Дексаметазон“. Аналоги финского препарата выпускаются в таблетках, растворах и в форме суспензии. Чтобы подобрать новый лекарственный препарат и дозировку, пациенту необходимо в срочном порядке обратиться к своему лечащему врачу», — отметила Ашугова. По словам фармацевта, препарат «Метипред» назначают пациентам с подагрическим и псориатическим артритом, острым ревматизмом, системной красной волчанкой и даже больным бронхиальной астмой. «Большинство показаний к применению препарата обусловлено его противовоспалительным, иммунодепрессивным и противоаллергическим свойством. Благодаря этим свойствам и достигаются терапевтически эффект», — поделилась она. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне санкций некоторые препарат перестали продавать в аптеках Свердловской области. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», «Золофт», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Финлепсин», « Урсофальк».
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© Служба новостей «URA.RU»
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