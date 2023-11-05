Топ-менеджеры «Гортранса» Екатеринбурга дают показания силовикам

06 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Оперативники нагрянули к руководству автобусного филиала на прошлой неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После задержания силовиками начальника филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова, сотрудников предприятия — в том числе топ-менеджеров — вызывают на допросы. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, близкий к «Гортрансу» и муниципальной власти. «Половина „Гортранса“ сейчас на допросы ходит. Они и — вероятно — Хабаров активно дают показания», — поделился собеседник. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило вечером 31 октября. Тогда — по горячим следам — другой источник агентства утверждал, что оперативные мероприятия провели сотрудники МВД. Позднее стало известно, что, скорее всего, УФСБ (хотя там не подтверждают). Новость по теме Топ-менеджер «Гортранса» Екатеринбурга попал под уголовное дело Также первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, Хабарову вменяют «связь с поставщиками запчастей». Днем 1 ноября от источников URA.RU в челябинской силовой среде стало известно, что ФСБ после обысков в МУП «Служба организации движения» («СОД») и задержания главного инженера предприятия Сергея Белова провела операции в Екатеринбурге, Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре. Как раз из-за махинаций с запчастями. Связаны ли эти истории, доподлинно не известно. Третий источник URA.RU, близкий к «Гортрансу», рассказал, что слышал, что вместе с Хабаровым якобы задержали начальника отдела закупок филиала Автобусные перевозки. Впрочем, гендиректор «Гортранса» корреспонденту это опроверг: «Пока без комментария, мы не в курсе ситуации, [информацией] не владеем. Начальник отдела закупок работает на месте». Ранее один из собеседников URA.RU предполагал, что дело, по которому проходит Хабаров, может обернуться против Нугаева — они соратники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После задержания силовиками начальника филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова, сотрудников предприятия — в том числе топ-менеджеров — вызывают на допросы. Об этом URA.RU рассказал информированный источник, близкий к «Гортрансу» и муниципальной власти. «Половина „Гортранса“ сейчас на допросы ходит. Они и — вероятно — Хабаров активно дают показания», — поделился собеседник. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило вечером 31 октября. Тогда — по горячим следам — другой источник агентства утверждал, что оперативные мероприятия провели сотрудники МВД. Позднее стало известно, что, скорее всего, УФСБ (хотя там не подтверждают). Также первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, Хабарову вменяют «связь с поставщиками запчастей». Днем 1 ноября от источников URA.RU в челябинской силовой среде стало известно, что ФСБ после обысков в МУП «Служба организации движения» («СОД») и задержания главного инженера предприятия Сергея Белова провела операции в Екатеринбурге, Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре. Как раз из-за махинаций с запчастями. Связаны ли эти истории, доподлинно не известно. Третий источник URA.RU, близкий к «Гортрансу», рассказал, что слышал, что вместе с Хабаровым якобы задержали начальника отдела закупок филиала Автобусные перевозки. Впрочем, гендиректор «Гортранса» корреспонденту это опроверг: «Пока без комментария, мы не в курсе ситуации, [информацией] не владеем. Начальник отдела закупок работает на месте». Ранее один из собеседников URA.RU предполагал, что дело, по которому проходит Хабаров, может обернуться против Нугаева — они соратники.