Песков: русофобская политика Финляндии вызывает сожаление

Русофобская позиция руководителей соседней страны, вызывает сожаление, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русофобская политика Финляндии вызывает сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает. С Финляндией у нас были давние прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении. Сожалеем, что им на смену пришла такая русофобская позиция руководителей нашей соседней страны», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что Москва вряд ли сможет на что-либо повлиять, поскольку между странами нет диалога.

Финляндия закрыла пограничные посты на части восточной границы с Россией 18 ноября в связи миграционной ситуацией. Позже страна начала возводить заграждения на пограничных пунктах с РФ. 20 ноября источники в сфере иностранных дел и политики безопасности рассказали изданию IltaLehti, что страна планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на среду.

Финляндия официально запретила въезд машин с российскими номерами 16 сентября. В МИД отметили, что в дальнейшем привезти в страну автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в РФ, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо, либо по гуманитарным соображениям.