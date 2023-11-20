Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , фсб, паспорт, кпп, паспортный контроль, российский паспорт
Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ в ночь на среду Фото:

Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на среду. Об этом пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности.

«Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что правительственный совет примет решение на заседании.

Финляндия закрыла пограничные посты на части восточной границы с Россией в связи миграционной ситуацией 18 ноября. Позже страна начала возводить заграждения на пограничных пунктах с РФ. URA.RU приводило информацию о том, как россиянам, оказавшимся в Финляндии, вернуться домой.

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Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на среду. Об этом пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности. «Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что правительственный совет примет решение на заседании. Финляндия закрыла пограничные посты на части восточной границы с Россией в связи миграционной ситуацией 18 ноября. Позже страна начала возводить заграждения на пограничных пунктах с РФ. URA.RU приводило информацию о том, как россиянам, оказавшимся в Финляндии, вернуться домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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