Власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией

20 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ в ночь на среду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на среду. Об этом пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности. «Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что правительственный совет примет решение на заседании. Финляндия закрыла пограничные посты на части восточной границы с Россией в связи миграционной ситуацией 18 ноября. Позже страна начала возводить заграждения на пограничных пунктах с РФ. URA.RU приводило информацию о том, как россиянам, оказавшимся в Финляндии, вернуться домой.

Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на среду. Об этом пишет газета IltaLehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности. «Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника», — говорится в сообщении газеты. Отмечается, что правительственный совет примет решение на заседании. Финляндия закрыла пограничные посты на части восточной границы с Россией в связи миграционной ситуацией 18 ноября. Позже страна начала возводить заграждения на пограничных пунктах с РФ. URA.RU приводило информацию о том, как россиянам, оказавшимся в Финляндии, вернуться домой.