Министерство экологии Челябинской области просит оправдать Виталия Безрукова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова вступился его бывший работодатель — министерство экологии региона. На заседании суда, прошедшего 20 ноября, представитель потерпевшей стороны, которой выступает региональное минэкологии, попросил отменить приговор Безрукову и оправдать его.

«Просим отменить приговор Безрукову. И полностью его оправдать», — сообщила в суде представитель минэкологии Мария Казанкина.

Сторона защиты также просила оправдать Безрукова. По мнению одного из адвокатов бывшего чиновника, Константина Акулича, дело носит чисто юридический характер.

«Мы полагаем, что за эти действия [совершенные Безруковым] не может наступить никакой ответственности. Не только уголовной, а даже дисциплинарной. Позиция бывшего работодателя в лице министерства экологии абсолютно идентична. Безруков подлежит оправданию», — отметил адвокат.

Безрукова обвиняли в превышении должностных полномочий. Следствие считало, что он организовал фиктивную проверку одного их предприятий, на после представил СМИ, как незапланированный рейд. В результате «не были приняты реальные меры по устранению нарушений», а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха».

В ходе судебного процесса, который стартовал в Калининском райсуде областного центра, минэкологии отказалось от статуса потерпевшего. Свидетельские показания представителей СМИ также не подтверждали версию следствия. Сам Безруков не признал своей вины. Несмотря на все это, суд посчитал бывшего замминистра виновным, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.