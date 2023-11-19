В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

20 ноября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

За сутки уровень воды упал на 4 см Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени уровень воды в реке Туре за сутки упал на четыре сантиметра. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Allrivers. Теперь он составляет -75 см над нулем поста. «Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -75 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 4 см относительно предыдущего показания», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке достиг минимального месячного значения -88 см над нулем поста. Однако позднее он начал подниматься.

В Тюмени уровень воды в реке Туре за сутки упал на четыре сантиметра. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Allrivers. Теперь он составляет -75 см над нулем поста. «Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -75 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 4 см относительно предыдущего показания», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке достиг минимального месячного значения -88 см над нулем поста. Однако позднее он начал подниматься.