В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

За сутки уровень воды упал на 4 см
В Тюмени уровень воды в реке Туре за сутки упал на четыре сантиметра. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Allrivers. Теперь он составляет -75 см над нулем поста.
«Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -75 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 4 см относительно предыдущего показания», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке достиг минимального месячного значения -88 см над нулем поста. Однако позднее он начал подниматься.
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