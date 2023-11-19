19 ноября 2023

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры
За сутки уровень воды упал на 4 см Фото:

В Тюмени уровень воды в реке Туре за сутки упал на четыре сантиметра. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Allrivers. Теперь он составляет -75 см над нулем поста.

«Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -75 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 4 см относительно предыдущего показания», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке достиг минимального месячного значения -88 см над нулем поста. Однако позднее он начал подниматься.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени уровень воды в реке Туре за сутки упал на четыре сантиметра. Об этом сообщается на сайте метеосервиса Allrivers. Теперь он составляет -75 см над нулем поста. «Уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -75 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 4 см относительно предыдущего показания», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке достиг минимального месячного значения -88 см над нулем поста. Однако позднее он начал подниматься.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...