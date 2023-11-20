Финансист спрогнозировал резкое снижение цен на технику зимой

Финансист Вязовский: импортная техника станет дешевле зимой

21 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Доллар может снизиться до 80 рублей, сказал Алексей Вязовский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на импортную технику резко снизятся к зиме, когда рубль пройдет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро. Об этом URA.RU сообщил эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский. «За месяц курс рубля укрепился к доллару и евро больше чем на 11%. При таких условиях импортная техника дешевеет. Кстати, нечто подобное мы видели при укреплении рубля летом 2022 года. Более того, эффект указа об обязательной продаже валютной выручки себя еще до конца не проявил, а значит рубль может еще больше укрепиться, скорее всего в диапазоне 80-90 рублей за доллар. Это значит, что импортная техника может зимой из валютной переоценки еще больше подешеветь», — сказал Алексей Вязовский. Ранее Wildberries, Tele2 и «Билайн» сообщили, что смартфоны подорожают на 15-20% относительно того же периода прошлого года. Средняя цена составит приблизительно 26 — 27 тысяч рублей. Для снижения инфляции необходимо бороться с монополиями, которые повышают цены, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Цены на импортную технику резко снизятся к зиме, когда рубль пройдет очередной этап укрепления по отношению к доллару и евро. Об этом URA.RU сообщил эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский. «За месяц курс рубля укрепился к доллару и евро больше чем на 11%. При таких условиях импортная техника дешевеет. Кстати, нечто подобное мы видели при укреплении рубля летом 2022 года. Более того, эффект указа об обязательной продаже валютной выручки себя еще до конца не проявил, а значит рубль может еще больше укрепиться, скорее всего в диапазоне 80-90 рублей за доллар. Это значит, что импортная техника может зимой из валютной переоценки еще больше подешеветь», — сказал Алексей Вязовский. Ранее Wildberries, Tele2 и «Билайн» сообщили, что смартфоны подорожают на 15-20% относительно того же периода прошлого года. Средняя цена составит приблизительно 26 — 27 тысяч рублей. Для снижения инфляции необходимо бороться с монополиями, которые повышают цены, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.