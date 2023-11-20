Путин дал старт обновлению общественного транспорта в России

20 ноября 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Путин решает вопрос транспортной доступности для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал символический старт поставке новой техники общественного транспорта нескольким регионам. Так, парки будут обновлены в 12 субъектах. Они получат почти 570 единиц автобусов, троллейбусов и электробусов. Об этом шла речь на церемонии по передаче партии техники в рамках обновления общественного транспорта в регионах России. Мероприятие с участием президента прошло 20 ноября. Техника будет передана Амурской, Волгоградской, Нижегородской и Оренбургской областям, а также Чеченской Республики. Кроме того, новые автобусы, электробусы и троллейбусы получат Республика Башкортостан, Калужская, Мурманская, Новосибирская и Ростовская области, а также Пермский край и Ставропольской. «Делаю это с удовольствием: разрешаю», — ответил Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники. По словам российского лидера, автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно в общей сложности перевозятся более 10 млрд человек. «Надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», — заявил Путин. В ходе церемонии президент России подчеркнул, что в стране необходимо «удержать темп обновления транспорта». Он также отметил роль предприятий по производству техники. «Загрузка наших предприятий происходит, работа обеспечена для многотысячных коллективов, и самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники», — подчеркнул российский лидер. Своим присутствием на церемонии по передаче партии техники в рамках обновления общественного транспорта в регионах президент России Владимир Путин показывает те проблемы, которые необходимо решать Минфину, Минтрансу и главам областей. Так прокомментировал мероприятие в разговоре с URA.RU депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. Важнейшей проблемой субъектов, по его словам, является транспортная доступность для россиян. «Президент участвует там, где нужно показать важнейшую проблему. Транспорт — это одна из самых значимых социальных проблем. Мы, конечно, в Москве не видим эти проблемы. В России 150 тысяч населенных пунктов, 1112 городов. В них и между ними надо организовать движение: электричками, автобусами, самолетами, железной дорогой, а теперь и речными судами», — отмечает депутат. По его словам, таким образом поручение Путина об обновлении общественного транспорта в регионах, которое он дал в августе на заседании Госсовета, выполняется. «Посмотрите в какой обстановке это происходит — специальная военная операция идет. Огромный бюджет туда уходит. И все равно на транспорт средства дают. В том числе на строительство дорог: сейчас пойдем на Екатеринбург, до Казани дошли практически. Мосты строим: вот сейчас начнет в Саратове строиться огромный мост через Волгу. Да и не один он строится», — рассказал парламентарий. Он добавил, что раньше «такого внимания» транспорту не уделяли. Поручение по обновлению общественного транспорта в регионах президент России Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета в августе 2023 года. До 2030 года в субъектах РФ должны обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. На эти цели было принято решение выделить 50 млрд рублей. «Опираться мы должны на нашу промышленность и ее смежников. Общественный транспорт в регионах должен не ветшать, а молодеть», — сказал глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал символический старт поставке новой техники общественного транспорта нескольким регионам. Так, парки будут обновлены в 12 субъектах. Они получат почти 570 единиц автобусов, троллейбусов и электробусов. Об этом шла речь на церемонии по передаче партии техники в рамках обновления общественного транспорта в регионах России. Мероприятие с участием президента прошло 20 ноября. Техника будет передана Амурской, Волгоградской, Нижегородской и Оренбургской областям, а также Чеченской Республики. Кроме того, новые автобусы, электробусы и троллейбусы получат Республика Башкортостан, Калужская, Мурманская, Новосибирская и Ростовская области, а также Пермский край и Ставропольской. «Делаю это с удовольствием: разрешаю», — ответил Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники. По словам российского лидера, автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно в общей сложности перевозятся более 10 млрд человек. «Надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», — заявил Путин. В ходе церемонии президент России подчеркнул, что в стране необходимо «удержать темп обновления транспорта». Он также отметил роль предприятий по производству техники. «Загрузка наших предприятий происходит, работа обеспечена для многотысячных коллективов, и самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники», — подчеркнул российский лидер. Своим присутствием на церемонии по передаче партии техники в рамках обновления общественного транспорта в регионах президент России Владимир Путин показывает те проблемы, которые необходимо решать Минфину, Минтрансу и главам областей. Так прокомментировал мероприятие в разговоре с URA.RU депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. Важнейшей проблемой субъектов, по его словам, является транспортная доступность для россиян. «Президент участвует там, где нужно показать важнейшую проблему. Транспорт — это одна из самых значимых социальных проблем. Мы, конечно, в Москве не видим эти проблемы. В России 150 тысяч населенных пунктов, 1112 городов. В них и между ними надо организовать движение: электричками, автобусами, самолетами, железной дорогой, а теперь и речными судами», — отмечает депутат. По его словам, таким образом поручение Путина об обновлении общественного транспорта в регионах, которое он дал в августе на заседании Госсовета, выполняется. «Посмотрите в какой обстановке это происходит — специальная военная операция идет. Огромный бюджет туда уходит. И все равно на транспорт средства дают. В том числе на строительство дорог: сейчас пойдем на Екатеринбург, до Казани дошли практически. Мосты строим: вот сейчас начнет в Саратове строиться огромный мост через Волгу. Да и не один он строится», — рассказал парламентарий. Он добавил, что раньше «такого внимания» транспорту не уделяли. Поручение по обновлению общественного транспорта в регионах президент России Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета в августе 2023 года. До 2030 года в субъектах РФ должны обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. На эти цели было принято решение выделить 50 млрд рублей. «Опираться мы должны на нашу промышленность и ее смежников. Общественный транспорт в регионах должен не ветшать, а молодеть», — сказал глава государства.