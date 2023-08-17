Путин решил, что делать с городским транспортом в России

Он раскрыл одну из главных тем будущих президентских выборов

18 августа 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин озвучил планы по масштабному обновлению городского пассажирского транспорта в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Городской общественный транспорт в регионах России ждет масштабное обновление. Уже к 2030 году жители всей страны должны будут ездить на современных комфортных автобусах. Решение президента Владимира Путина, озвученное на президиуме Госсовета 17 августа, качественно изменит ситуацию в городских пассажирских перевозках и подстегнет развитие отечественного машиностроения, пояснили URA.RU эксперты. По словам аналитиков, эта тема станет одной из ключевых на будущих президентских выборах. Заседанию президиума Госсовета предшествовало открытие МЦД-3 (Московского центрального диаметра). Он соединит подмосковные Раменки со столичным эксклавом — Зеленоградом. Путь пройдет через центр Москвы. Систему работы общественного транспорта в Москве и лично мэра Сергея Собянина президент РФ сегодня не раз ставил в пример другим главам регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На этой церемонии президент Путин поддержал новые инфраструктурные проекты, предложенные мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым, — строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург и Москва — Адлер. Возможно, такая же магистраль свяжет российскую столицу еще и с Минском. «Это существенно улучшит связанность страны, облегчит передвижение людей, подтолкнет развитие высокотехнологичных сфер экономики и промышленности», — заявил Путин. Как считает политолог Даниил Ермилов, поставленные задачи имеют еще и воспитательный эффект: люди будут знать, что России по силам реализовать такие масштабные высокотехнологичные проекты. «Президент показывает прежде всего молодежи, что дома не хуже, чем где-то, и просто нужно перестать считать себя ущербными», — убежден эксперт. Обсуждение транспортной темы, но уже в более широком ключе, продолжилось на заседании президиума Госсовета. За одним столом с президентом сидели губернаторы, члены правительства РФ, руководители машиностроительных предприятий. Путин, начиная разговор, отметил, что общественный транспорт с каждым годом становится все более популярным. Больше 10 млрд человек передвигаются только на автобусах, троллейбусах и трамваях, а есть еще метро и электрички. Люди даже отказываются от личных автомобилей и пересаживаются на городской транспорт. «Это происходит преимущественно в тех городах, где все виды транспорта грамотно увязаны в единую систему, удобную, востребованную жителями», — заметил Путин, имея в виду в первую очередь Москву, где такая связка создана. В Москве на смену устаревшим троллейбусам пришли электробусы — автобусы с электродвигателями Фото: Георгий Бергал © URA.RU Этот опыт должны использовать и другие регионы, считает он. И здесь дело не только в деньгах (а у Москвы их действительно больше, чем где бы то ни было). Многое, по словам Путина, зависит «от стратегического, комплексного подхода, от правильно выбранного вектора развития, от грамотных управленческих решений, от увязки градостроительных и транспортных задач». Местные власти должны наладить нормальную систему мониторинга и разработать маршруты таким образом, чтобы они были удобны для жителей, подчеркнул президент. Основной задачей властей он назвал обновление парков. «Регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, пяти тысяч троллейбусов и четырех тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться мы должны на нашу промышленность и ее смежников. Общественный транспорт в регионах должен не ветшать, а молодеть», — заявил Путин. Он пообещал федеральную поддержку. Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию в этом году он предложил выделить 50 млрд рублей для закупки автобусов в малые города и сельские поселения с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов. Но и это не все. «Дефицит [в этой сфере] растет от года к году. Поэтому правительству необходимо найти надежный и, подчеркну, постоянный источник финансирования работы по развитию и обновлению общественного транспорта в регионах. При этом нужно учесть серьезные потребности новых субъектов», — потребовал президент. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов признался URA.RU, что остался доволен принятыми решениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU По предварительным оценкам, до 2030 года на обновление городского общественного транспорта в России (кроме Москвы — она справляется сама) потребуется около 1 трлн рублей, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Федеральный центр готов дать часть денег, но большую часть придется предусмотреть самим регионам. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал URA.RU, что и он, и его коллеги из других субъектов остались довольны обсуждением и принятыми президентом решениями. «Обновление пассажирского транспорта — это то, что ждали регионы. Была дискуссия вокруг источников финансирования. Тем не менее, дополнительные ресурсы будут выделены. И все губернаторы, и представители промышленности говорили о том, что важно, чтобы при этом было долгосрочное планирование», — сообщил Артюхов. Старые ПАЗики должны исчезнуть с российских дорог уже в ближайшие несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Впервые о масштабном обновлении городского общественного транспорта президент Путин заявил в своем послании Федеральному собранию в 2021 году. Тогда он объявил о новом инструменте — инфраструктурных бюджетных кредитах (под 3%). Эти деньги регионы могут направить на различные проекты, в том числе обновление городского пассажирского транспорта и модернизацию инфраструктуры для него. Кроме того, свою программу модернизации городского электротранспорта в 10 городах страны реализует госкорпорация ВЭБ.РФ. Среди городов, где реализуются крупные проекты обновления общественного транспорта и инфраструктуры в регионах, Пермь (комплексное обновление подвижного состава и строительство канатной дороги), Екатеринбург (замена трамвайного и троллейбусного парков, наземное метро от аэропорта до железнодорожного вокзала Екатеринбурга), Челябинск и Красноярск (проекты метротрамвая), Казань, Самара, Новосибирск и Нижний Новгород (везде планируется продление метро). Модернизация трамвайных линий и подвижного состава началась уже в нескольких регионах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на принимаемые меры, как отмечают аналитики Центра развития региональной политики в своем докладе «Транспортная инфраструктура регионов России», «во многих субъектах жалобы на работу общественного транспорта составляют значимую часть претензий к региональным и муниципальным властям». «Износ инфраструктуры и подвижного состава городского транспорта составляет около 70%. Прежде всего это касается электротранспорта», — резюмируют эксперты. По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, основная проблема — финансовая. «Самостоятельно решать вопросы модернизации, переоснащения предприятий общественного транспорта муниципалитеты не могут — абсолютное большинство из них являются реципиентами, а не донорами. Поэтому и нужны программы федерального уровня», — поясняет парламентарий. Путин обратил внимание на эту тему, потому что проблема действительно назрела, считает политолог Дмитрий Нечаев. С 1990-х годов местным властям было выгодно передавать городские перевозки в частные руки — это освобождало от необходимости самим содержать муниципальные парки. Но со временем пришло осознание, что эта сфера нуждается в регулировании, а на смену разбитым автобусам (Газелям, ПАЗикам, китайским машинам) должен прийти новый комфортный транспорт. «Если из федерального бюджета будут выделены средства на приобретение отечественных автобусов, это будет хорошей точкой роста для экономики, — убежден политолог. — Кроме того, общественный транспорт — это хороший маркер для определения удовлетворенности населения. Мы вступаем в президентскую кампанию. А городские перевозки являются проблемой, которая создает трудности во взаимоотношениях власти и населения. Если власть направит определенные ресурсы на это, люди сразу почувствуют позитивные изменения». Новость по теме Путин: от Москвы до Петербурга можно будет доехать за 2 часа Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сказал URA.RU, что инфраструктурные проекты действительно станут одной из основных тем избирательной кампании Владимира Путина в случае его выдвижения. «Среди них транспортные проекты будут в топе. Деньги в стране есть, мощности есть, строительное лобби мощное», — считает политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Городской общественный транспорт в регионах России ждет масштабное обновление. Уже к 2030 году жители всей страны должны будут ездить на современных комфортных автобусах. Решение президента Владимира Путина, озвученное на президиуме Госсовета 17 августа, качественно изменит ситуацию в городских пассажирских перевозках и подстегнет развитие отечественного машиностроения, пояснили URA.RU эксперты. По словам аналитиков, эта тема станет одной из ключевых на будущих президентских выборах. Заседанию президиума Госсовета предшествовало открытие МЦД-3 (Московского центрального диаметра). Он соединит подмосковные Раменки со столичным эксклавом — Зеленоградом. Путь пройдет через центр Москвы. На этой церемонии президент Путин поддержал новые инфраструктурные проекты, предложенные мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым, — строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург и Москва — Адлер. Возможно, такая же магистраль свяжет российскую столицу еще и с Минском. «Это существенно улучшит связанность страны, облегчит передвижение людей, подтолкнет развитие высокотехнологичных сфер экономики и промышленности», — заявил Путин. Как считает политолог Даниил Ермилов, поставленные задачи имеют еще и воспитательный эффект: люди будут знать, что России по силам реализовать такие масштабные высокотехнологичные проекты. «Президент показывает прежде всего молодежи, что дома не хуже, чем где-то, и просто нужно перестать считать себя ущербными», — убежден эксперт. Обсуждение транспортной темы, но уже в более широком ключе, продолжилось на заседании президиума Госсовета. За одним столом с президентом сидели губернаторы, члены правительства РФ, руководители машиностроительных предприятий. Путин, начиная разговор, отметил, что общественный транспорт с каждым годом становится все более популярным. Этот опыт должны использовать и другие регионы, считает он. И здесь дело не только в деньгах (а у Москвы их действительно больше, чем где бы то ни было). Многое, по словам Путина, зависит «от стратегического, комплексного подхода, от правильно выбранного вектора развития, от грамотных управленческих решений, от увязки градостроительных и транспортных задач». Местные власти должны наладить нормальную систему мониторинга и разработать маршруты таким образом, чтобы они были удобны для жителей, подчеркнул президент. Основной задачей властей он назвал обновление парков. «Регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, пяти тысяч троллейбусов и четырех тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше. Опираться мы должны на нашу промышленность и ее смежников. Общественный транспорт в регионах должен не ветшать, а молодеть», — заявил Путин. Он пообещал федеральную поддержку. Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию в этом году он предложил выделить 50 млрд рублей для закупки автобусов в малые города и сельские поселения с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов. Но и это не все. По предварительным оценкам, до 2030 года на обновление городского общественного транспорта в России (кроме Москвы — она справляется сама) потребуется около 1 трлн рублей, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Федеральный центр готов дать часть денег, но большую часть придется предусмотреть самим регионам. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сказал URA.RU, что и он, и его коллеги из других субъектов остались довольны обсуждением и принятыми президентом решениями. «Обновление пассажирского транспорта — это то, что ждали регионы. Была дискуссия вокруг источников финансирования. Тем не менее, дополнительные ресурсы будут выделены. И все губернаторы, и представители промышленности говорили о том, что важно, чтобы при этом было долгосрочное планирование», — сообщил Артюхов. Впервые о масштабном обновлении городского общественного транспорта президент Путин заявил в своем послании Федеральному собранию в 2021 году. Тогда он объявил о новом инструменте — инфраструктурных бюджетных кредитах (под 3%). Эти деньги регионы могут направить на различные проекты, в том числе обновление городского пассажирского транспорта и модернизацию инфраструктуры для него. Кроме того, свою программу модернизации городского электротранспорта в 10 городах страны реализует госкорпорация ВЭБ.РФ. Среди городов, где реализуются крупные проекты обновления общественного транспорта и инфраструктуры в регионах, Пермь (комплексное обновление подвижного состава и строительство канатной дороги), Екатеринбург (замена трамвайного и троллейбусного парков, наземное метро от аэропорта до железнодорожного вокзала Екатеринбурга), Челябинск и Красноярск (проекты метротрамвая), Казань, Самара, Новосибирск и Нижний Новгород (везде планируется продление метро). Несмотря на принимаемые меры, как отмечают аналитики Центра развития региональной политики в своем докладе «Транспортная инфраструктура регионов России», «во многих субъектах жалобы на работу общественного транспорта составляют значимую часть претензий к региональным и муниципальным властям». «Износ инфраструктуры и подвижного состава городского транспорта составляет около 70%. Прежде всего это касается электротранспорта», — резюмируют эксперты. По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, основная проблема — финансовая. «Самостоятельно решать вопросы модернизации, переоснащения предприятий общественного транспорта муниципалитеты не могут — абсолютное большинство из них являются реципиентами, а не донорами. Поэтому и нужны программы федерального уровня», — поясняет парламентарий. Путин обратил внимание на эту тему, потому что проблема действительно назрела, считает политолог Дмитрий Нечаев. С 1990-х годов местным властям было выгодно передавать городские перевозки в частные руки — это освобождало от необходимости самим содержать муниципальные парки. Но со временем пришло осознание, что эта сфера нуждается в регулировании, а на смену разбитым автобусам (Газелям, ПАЗикам, китайским машинам) должен прийти новый комфортный транспорт. «Если из федерального бюджета будут выделены средства на приобретение отечественных автобусов, это будет хорошей точкой роста для экономики, — убежден политолог. — Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сказал URA.RU, что инфраструктурные проекты действительно станут одной из основных тем избирательной кампании Владимира Путина в случае его выдвижения. «Среди них транспортные проекты будут в топе. Деньги в стране есть, мощности есть, строительное лобби мощное», — считает политолог.