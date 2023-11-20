В мире Украина Секретарь СНБО обвинил Запад в страхе перед Россией 20 ноября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 + Алексей Данилов сказал, что мысли о переговорах появляются из-за «рудиментарного страха» перед Москвой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину беспокоят дискуссии западных партнеров о важности проведения переговоров и встреч с представителями России по теме СВО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики военных действий на Украине и прекращению огня», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СНБО. Данилов подчеркнул, что подобные мысли возникают у партнеров из-за «рудиментного страха» перед Москвой. Американский бизнесмен и кандидат на пост президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами 25 октября заявил, что Киев должен стремиться к урегулированию конфликта с Москвой. Он подчеркнул, что для этого Украине нужно передать русскоговорящие регионы российской стороне. Украину беспокоят дискуссии западных партнеров о важности проведения переговоров и встреч с представителями России по теме СВО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики военных действий на Украине и прекращению огня», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СНБО. Данилов подчеркнул, что подобные мысли возникают у партнеров из-за «рудиментного страха» перед Москвой. Американский бизнесмен и кандидат на пост президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами 25 октября заявил, что Киев должен стремиться к урегулированию конфликта с Москвой. Он подчеркнул, что для этого Украине нужно передать русскоговорящие регионы российской стороне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям