Секретарь СНБО обвинил Запад в страхе перед Россией

Украину беспокоят дискуссии западных партнеров о важности проведения переговоров и встреч с представителями России по теме СВО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики военных действий на Украине и прекращению огня», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СНБО. Данилов подчеркнул, что подобные мысли возникают у партнеров из-за «рудиментного страха» перед Москвой.
Американский бизнесмен и кандидат на пост президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами 25 октября заявил, что Киев должен стремиться к урегулированию конфликта с Москвой. Он подчеркнул, что для этого Украине нужно передать русскоговорящие регионы российской стороне.
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