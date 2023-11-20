20 ноября 2023

В челябинском нацпарке после задержания экс-руководителя прошли обыски

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту "Великий уральский путь". Таганай, вход в национальный парк таганай
Следственные мероприятия не остановили работу нацпарка Фото:

В Челябинской области в национальном парке «Таганай прошли обыски после задержания бывшего руководителя Алексея Яковлева. В пресс-службе «Таганая» заверяют, что это никак не отразится на работе с туристами.

«Сегодня [20 ноября] прошли обыски. На посещении туристами национального парка это никак не отразится», — передает РИА Новости заявление пресс-службы «Таганая».

По данным URA.RU, двух действующих руководителей нацпарка в рамках следственных мероприятий увезли в Екатеринбург. Там находится четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР. В ведомстве информацию по задержанию руководителей «Таганая» не комментируют.

В пресс-службе Минприроды России заявили, что не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента министерства. Как отмечает РИА Новости, ведомство объяснило свое решение принципом презумпции невиновности. На работу в министерство Яковлев заступил в январе 2021 года.

Задержание Яковлева вызвало неоднозначную реакцию в Челябинской области. В регионе Яковлев известен как экс-глава нацпарка «Таганай», успехи в развитии которого во многом связывали с достижениями руководителя. «Таганаем» Яковлев руководил до 2021 года. За это время число посетителей парка выросло с 35 тысяч до 234 тысяч человек. Именно он стал вдохновителем создания новых туристических маршрутов и экологических троп.

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В Челябинской области в национальном парке «Таганай прошли обыски после задержания бывшего руководителя Алексея Яковлева. В пресс-службе «Таганая» заверяют, что это никак не отразится на работе с туристами. «Сегодня [20 ноября] прошли обыски. На посещении туристами национального парка это никак не отразится», — передает РИА Новости заявление пресс-службы «Таганая». По данным URA.RU, двух действующих руководителей нацпарка в рамках следственных мероприятий увезли в Екатеринбург. Там находится четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР. В ведомстве информацию по задержанию руководителей «Таганая» не комментируют. В пресс-службе Минприроды России заявили, что не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента министерства. Как отмечает РИА Новости, ведомство объяснило свое решение принципом презумпции невиновности. На работу в министерство Яковлев заступил в январе 2021 года. Задержание Яковлева вызвало неоднозначную реакцию в Челябинской области. В регионе Яковлев известен как экс-глава нацпарка «Таганай», успехи в развитии которого во многом связывали с достижениями руководителя. «Таганаем» Яковлев руководил до 2021 года. За это время число посетителей парка выросло с 35 тысяч до 234 тысяч человек. Именно он стал вдохновителем создания новых туристических маршрутов и экологических троп.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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