В челябинском нацпарке после задержания экс-руководителя прошли обыски

20 ноября 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Следственные мероприятия не остановили работу нацпарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в национальном парке «Таганай прошли обыски после задержания бывшего руководителя Алексея Яковлева. В пресс-службе «Таганая» заверяют, что это никак не отразится на работе с туристами. «Сегодня [20 ноября] прошли обыски. На посещении туристами национального парка это никак не отразится», — передает РИА Новости заявление пресс-службы «Таганая». По данным URA.RU, двух действующих руководителей нацпарка в рамках следственных мероприятий увезли в Екатеринбург. Там находится четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР. В ведомстве информацию по задержанию руководителей «Таганая» не комментируют. В пресс-службе Минприроды России заявили, что не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента министерства. Как отмечает РИА Новости, ведомство объяснило свое решение принципом презумпции невиновности. На работу в министерство Яковлев заступил в январе 2021 года. Задержание Яковлева вызвало неоднозначную реакцию в Челябинской области. В регионе Яковлев известен как экс-глава нацпарка «Таганай», успехи в развитии которого во многом связывали с достижениями руководителя. «Таганаем» Яковлев руководил до 2021 года. За это время число посетителей парка выросло с 35 тысяч до 234 тысяч человек. Именно он стал вдохновителем создания новых туристических маршрутов и экологических троп. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в национальном парке «Таганай прошли обыски после задержания бывшего руководителя Алексея Яковлева. В пресс-службе «Таганая» заверяют, что это никак не отразится на работе с туристами. «Сегодня [20 ноября] прошли обыски. На посещении туристами национального парка это никак не отразится», — передает РИА Новости заявление пресс-службы «Таганая». По данным URA.RU, двух действующих руководителей нацпарка в рамках следственных мероприятий увезли в Екатеринбург. Там находится четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР. В ведомстве информацию по задержанию руководителей «Таганая» не комментируют. В пресс-службе Минприроды России заявили, что не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента министерства. Как отмечает РИА Новости, ведомство объяснило свое решение принципом презумпции невиновности. На работу в министерство Яковлев заступил в январе 2021 года. Задержание Яковлева вызвало неоднозначную реакцию в Челябинской области. В регионе Яковлев известен как экс-глава нацпарка «Таганай», успехи в развитии которого во многом связывали с достижениями руководителя. «Таганаем» Яковлев руководил до 2021 года. За это время число посетителей парка выросло с 35 тысяч до 234 тысяч человек. Именно он стал вдохновителем создания новых туристических маршрутов и экологических троп.