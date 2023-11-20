20 ноября 2023

В СНБО предрекли дальнейшее падение интереса к Украине на Западе

Секретарь СНБО Данилов: интерес к Украине будет падать из-за Ближнего Востока
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Запад ощущает усталость от затянувшегося украинского конфликта, считает Алексей Данилов Фото:
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Интерес к проблемам Киева со стороны западных государств будет постепенно снижаться из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Своим мнением поделился секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. <…> Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — считает Алексей Данилов. Его слова опубликованы на официальном сайте СНБО.

По мнению Данилова, Запад испытывает «рудиментный страх» перед РФ. Поэтому западные лидеры все чаще задумываются о начале переговоров с Кремлем по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает он.

Ранее США значительно сократили военную поддержку Украине. Это произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства.

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Интерес к проблемам Киева со стороны западных государств будет постепенно снижаться из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Своим мнением поделился секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. <…> Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — считает Алексей Данилов. Его слова опубликованы на официальном сайте СНБО. По мнению Данилова, Запад испытывает «рудиментный страх» перед РФ. Поэтому западные лидеры все чаще задумываются о начале переговоров с Кремлем по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает он. Ранее США значительно сократили военную поддержку Украине. Это произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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