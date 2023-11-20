В мире Украина В СНБО предрекли дальнейшее падение интереса к Украине на Западе Секретарь СНБО Данилов: интерес к Украине будет падать из-за Ближнего Востока 20 ноября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 + Запад ощущает усталость от затянувшегося украинского конфликта, считает Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Интерес к проблемам Киева со стороны западных государств будет постепенно снижаться из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Своим мнением поделился секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. <…> Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — считает Алексей Данилов. Его слова опубликованы на официальном сайте СНБО. По мнению Данилова, Запад испытывает «рудиментный страх» перед РФ. Поэтому западные лидеры все чаще задумываются о начале переговоров с Кремлем по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает он. Ранее США значительно сократили военную поддержку Украине. Это произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства. Интерес к проблемам Киева со стороны западных государств будет постепенно снижаться из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Своим мнением поделился секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. <…> Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — считает Алексей Данилов. Его слова опубликованы на официальном сайте СНБО. По мнению Данилова, Запад испытывает «рудиментный страх» перед РФ. Поэтому западные лидеры все чаще задумываются о начале переговоров с Кремлем по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает он. Ранее США значительно сократили военную поддержку Украине. Это произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям