В СНБО предрекли дальнейшее падение интереса к Украине на Западе

Интерес к проблемам Киева со стороны западных государств будет постепенно снижаться из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Своим мнением поделился секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и некоторых других западных государствах влияют на поддержку Украины. <…> Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за обладание ресурсами», — считает Алексей Данилов. Его слова опубликованы на официальном сайте СНБО.
По мнению Данилова, Запад испытывает «рудиментный страх» перед РФ. Поэтому западные лидеры все чаще задумываются о начале переговоров с Кремлем по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает он.
Ранее США значительно сократили военную поддержку Украине. Это произошло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.