20 ноября 2023

Выросло число погибших от отравления наркотиками в Астрахани

РЕН ТВ: четыре человека умерли от отравления наркотиками в Астрахани
© Служба новостей «URA.RU»
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Число погибших возросло до четырех, пострадало от отравления наркотиками 26 человек Фото:

Число погибших от отравления метадоном в Астрахани выросло до четырех человек. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«До четырех человек возросло количество погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани», — передает информацию источника РЕН-ТВ. Количество пострадавших увеличилось до 26.

В Астрахани задержали иностранных граждан, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предполагается, что этими веществами отравились более 20 человек. Ранее сообщалось, что погибли в результате употребления метадона три человека — юноша и две девушки.

Обновлено в 2:12: Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Астраханской области. Ответ ожидается.

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Число погибших от отравления метадоном в Астрахани выросло до четырех человек. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «До четырех человек возросло количество погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани», — передает информацию источника РЕН-ТВ. Количество пострадавших увеличилось до 26. В Астрахани задержали иностранных граждан, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предполагается, что этими веществами отравились более 20 человек. Ранее сообщалось, что погибли в результате употребления метадона три человека — юноша и две девушки. Обновлено в 2:12: Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Астраханской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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