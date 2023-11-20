Выросло число погибших от отравления наркотиками в Астрахани

Число погибших от отравления метадоном в Астрахани выросло до четырех человек. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«До четырех человек возросло количество погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани», — передает информацию источника РЕН-ТВ. Количество пострадавших увеличилось до 26.
В Астрахани задержали иностранных граждан, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предполагается, что этими веществами отравились более 20 человек. Ранее сообщалось, что погибли в результате употребления метадона три человека — юноша и две девушки.
Обновлено в 2:12: Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Астраханской области. Ответ ожидается.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.