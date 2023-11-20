Происшествия Криминал Выросло число погибших от отравления наркотиками в Астрахани РЕН ТВ: четыре человека умерли от отравления наркотиками в Астрахани 21 ноября 2023 в 01:49 Размер текста - 17 + Число погибших возросло до четырех, пострадало от отравления наркотиками 26 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число погибших от отравления метадоном в Астрахани выросло до четырех человек. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «До четырех человек возросло количество погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани», — передает информацию источника РЕН-ТВ. Количество пострадавших увеличилось до 26. В Астрахани задержали иностранных граждан, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предполагается, что этими веществами отравились более 20 человек. Ранее сообщалось, что погибли в результате употребления метадона три человека — юноша и две девушки. Обновлено в 2:12: Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Астраханской области. Ответ ожидается. Число погибших от отравления метадоном в Астрахани выросло до четырех человек. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «До четырех человек возросло количество погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани», — передает информацию источника РЕН-ТВ. Количество пострадавших увеличилось до 26. В Астрахани задержали иностранных граждан, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в регионе. Предполагается, что этими веществами отравились более 20 человек. Ранее сообщалось, что погибли в результате употребления метадона три человека — юноша и две девушки. Обновлено в 2:12: Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Астраханской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям